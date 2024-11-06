Domingo 24 de agosto de 2025
Al Dia

Huracán Rafael alcanza categoría 3 y causa un nuevo apagón en Cuba

La estatal Unión Eléctrica (UNE) informó este miércoles 6 de noviembre, de la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)…

Por Andrea Guerrero

Huracán Rafael alcanza categoría 3 y causa un nuevo apagón en Cuba
La estatal Unión Eléctrica (UNE) informó este miércoles 6 de noviembre, de la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por el azote del huracán Rafael, de categoría 3 (sobre 5) en la escala Saffir-Simpson.

"Última hora. 14:48 horas. Fuertes vientos provocados por el huracán de gran intensidad Rafael provocan la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional. Se aplican Protocolos de contingencia", escribió en redes sociales la UNE.

Está previsto que en breve toque tierra por el occidente cubano Rafael, que se ha fortalecido rápidamente en las últimas horas. El Instituto de Meteorología (Insmet) advirtió de vientos sostenidos máximos de 185 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 200 milímetros (o litros por metro cuadrado).

El ciclón va a cruzar el occidente cubano de sur a norte en dos o tres horas, a algo más de 20 kilómetros por hora, y la previsión es que ocasione graves destrozos en viviendas, cultivos e infraestructura pública.

Las autoridades cubanas han advertido con insistencia en los últimos días ante la llegada de Rafael, el segundo huracán que toca tierra en el país en la actual temporada de huracanes. Ante la previsión de inundaciones, varias decenas de miles de cubanos han sido evacuados.

Se trata de la tercera ocasión en la que se produce una desconexión total del SEN cubano en apenas dos años y la segunda registrada en las tres últimas semanas.

En septiembre de 2022 el paso del huracán Ian, también con categoría tres, por el extremo occidental de la isla provocó la primera caída total del SEN en Cuba.

El 18 de octubre de este año el SEN registró otro evento de "cero cobertura energética nacional" tras la avería de central termoeléctrica Antonio Guiteras, una infraestructura clave en el país, que desequilibró el sistema.

El SEN cubano se encuentra en una situación muy precaria por la carencia de combustible -fruto de la falta de divisas para importarlo- y las repetidas averías de las obsoletas centrales termoeléctricas del país, con más de 40 años de explotación y déficit crónico de inversión y mantenimiento.

Este miércoles, la UNE ya planificaba un elevado déficit energético durante todo el día que en el momento de mayor demanda, en la tarde noche, estaba previsto que forzase a desconectar el 46 % del país.

La empresa estatal, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Mined) reconocía que nueve de las 20 unidades de generación eléctrica en sus centrales termoeléctricas estaban desconectadas por averías o mantenimientos. Además, 78 motores y plantas estaban paradas por falta de diesel y fueloil.

Los frecuentes apagones lastran la economía -que ya se contrajo un 1,9 % en 2023- y atizan el descontento social, visible en la migración masiva de los últimos años y en las inusuales protestas que se han registrado desde 2021 en el país. 

Noticia al Día / EFE

