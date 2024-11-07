Lunes 25 de agosto de 2025
Internacionales

Huracán Rafael alcanza categoría 3 y causa un nuevo apagón total en Cuba

La estatal Unión Eléctrica de Cuba informó este miércoles de la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por el…

Por María Briceño

Huracán Rafael alcanza categoría 3 y causa un nuevo apagón total en Cuba
Foto: agencia
La estatal Unión Eléctrica de Cuba informó este miércoles de la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por el azote del huracán Rafael, de categoría 3 (sobre 5) en la escala Saffir-Simpson.

«Última hora. 14:48 horas. Fuertes vientos provocados por el huracán de gran intensidad Rafael provocan la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional. Se aplican Protocolos de contingencia», escribió en redes sociales la UNE.

Se trata de la tercera ocasión en la que se produce una desconexión total del SEN cubano en apenas dos años y la segunda en las tres últimas semanas. La de septiembre de 2022 siguió al paso del huracán Ian, también con categoría tres, por el extremo occidental de la isla.

