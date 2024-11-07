Huracán Rafael avanza en el Caribe con fuertes lluvias y vientos para sureste mexicano en categoría 2

El huracán Rafael, de categoría 2, sigue su curso hacia el oeste-noroeste y se localizó al mediodía de este jueves entre Quintana Roo, y La Habana, en Cuba, dejando lluvias fuertes y vientos en la península de Yucatán, en el sureste de México, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las autoridades mexicanas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) precisaron en su más reciente actualización que Rafael se localizó a 350 kilómetros (km) al nor-noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo, así como a 370 km al oeste-noroeste de La Habana, Cuba.

El fenómeno presentó vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (km/h) y rachas de hasta 195 km/h, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 15 km/h.

Las bandas nubosas de Rafael, que a su pasó como categoría 3 por Cuba generó cuantiosos daños, provocarán lluvias fuertes, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros (mm), en los sureños estados mexicanos de Campeche, Quintana Roo y Yucatán en las próximas horas.

El SMN también prevé rachas de viento de entre 40 y 60 km/h en la Península de Yucatán, en sureste mexicano, y oleaje elevado de hasta dos metros de altura en las costas de Quintana Roo y Yucatán, lo que también representa un riesgo para las actividades marítimas en la región.

El Meteorológico mexicano advirtió de que las lluvias asociadas al huracán podrían ocasionar encharcamientos en diversas zonas de los tres estados.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población, especialmente a los turistas y navegantes, seguir las indicaciones del SMN y de Protección Civil, así como mantenerse informados sobre el avance de Rafael a través de los canales oficiales de la Conagua del Gobierno mexicano.

De acuerdo con los pronósticos del SMN, Rafael descenderá su intensidad a categoría 1 hacia mañana viernes y se reducirá a tormenta tropical hacia el domingo frente a las costas de Veracruz, en el este de México.

