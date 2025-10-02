Jueves 02 de octubre de 2025
Al Dia

ICE desplegará agentes en el Super Bowl donde cantará Bad Bunny

La actuación de Bad Bunny marca un hito en la historia del evento al convertirse en el primer artista latino en actuar en solitario en un espectáculo del Super Bowl

Por María Briceño

ICE desplegará agentes en el Super Bowl donde cantará Bad Bunny
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Estados Unidos advirtió este miércoles que desplegará a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en el espectáculo del Super Bowl protagonizado por la superestrella puertorriqueña Bad Bunny.

"No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar", indicó uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, en el programa radiofónico The Benny Show.

Sin importar que se trate de un concierto de Bad Bunny, "vamos a aplicar la ley en todas partes. Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Es una directiva del presidente. Si estás en este país sin documentos, hazte un favor: vete a casa", aseveró.

El funcionario expresó el desagrado del Gobierno de Donald Trump sobre la elección de Bad Bunny para actuar en el entretiempo de uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos.

"Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido", agregó Lewandowski.

La elección del puertorriqueño, uno de los artistas con mayor repercusión en el panorama musical actual, para liderar el descanso del Super Bowl ha dividido a la opinión pública, luego de que afirmara que evitó pasar por EE UU con su gira mundial ante el temor de que el ICE hiciera redadas en los lugares de sus conciertos.

Con su actuación, Bad Bunny marca un hito en la historia del evento al convertirse en el primer artista latino en actuar en solitario en un espectáculo del Super Bowl, que tendrá lugar el próximo 8 de febrero en Santa Clara, en el estado de California.

Lee también: Elvis Crespo posa para Kalvin Klein igual que Bad Bunny

Noticia al Día con información de EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Así culminó la segunda jornada de la Champions

Así culminó la segunda jornada de la Champions

Yankees igualan Serie de Comodín con dramático triunfo ante Medias Rojas

Yankees igualan Serie de Comodín con dramático triunfo ante Medias Rojas

Padres blanquea para nivelar la Serie de Comodín ante Cachorros

Padres blanquea para nivelar la Serie de Comodín ante Cachorros

Dodgers liquidó a Rojos y en la Serie de Comodín

Dodgers liquidó a Rojos y en la Serie de Comodín

José Tomás Boves: Guerra social 1813-1814 (por el Dr. Ángel R. Lombardi B.)

José Tomás Boves: Guerra social 1813-1814 (por el Dr. Ángel R. Lombardi B.)

Mérida engalana el Monumental: 50 mil rosas y claveles, adornarán el altar en homenaje a la Madre Carmen y a José G. Hernández

Mérida engalana el Monumental: 50 mil rosas y claveles, adornarán el altar en homenaje a la Madre Carmen y a José G. Hernández

TBT de una Diosa empresaria

TBT de una Diosa empresaria

La señora Andreína Coromoto Ríos necesita realizarse un cateterismo

La señora Andreína Coromoto Ríos necesita realizarse un cateterismo

Detienen a exfiscal de Lara por hechos de corrupción e incitación al odio

Detienen a exfiscal de Lara por hechos de corrupción e incitación al odio

Justicia indígena: un derecho, no un privilegio (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Justicia indígena: un derecho, no un privilegio (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Funvisis registró nuevos sismos en Lara, Sucre y Zulia

Funvisis registró nuevos sismos en Lara, Sucre y Zulia

Brayan Rocchio encendió la victoria de Guardianes

Brayan Rocchio encendió la victoria de Guardianes

Diosdado Cabello: Venezuela está en una guerra de resistencia prolongada

Diosdado Cabello: Venezuela está en una guerra de resistencia prolongada

El PSG silenció al Barcelona con gol en el último suspiro

El PSG silenció al Barcelona con gol en el último suspiro

Schwarzenegger hace sonreír al papa León XIV al calificarle de «héroe» ambientalista

Schwarzenegger hace sonreír al papa León XIV al calificarle de «héroe» ambientalista

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Reportan situación irregular en la Zona Educativa de Maracaibo (videos)

Reportan situación irregular en la Zona Educativa de Maracaibo (videos)

Casi un año sin cobrar: más de 120 docentes indígenas protestaron en la Zona Educativa de Maracaibo

Casi un año sin cobrar: más de 120 docentes indígenas protestaron en la Zona Educativa de Maracaibo

Capturan a alías

Capturan a alías "Caracas" en Colombia

Saime anuncia nueva jornada de cedulación sin citas para este sábado 4-Oct

Saime anuncia nueva jornada de cedulación sin citas para este sábado 4-Oct

"Fueron detectados cinco aviones de combate de EE UU": Ministro Padrino López

Noticias Relacionadas

Al Dia

Xenofobia no es opinión: el caso de Gaby Spanic

Gaby Spanic, reconocida actriz internacional, fue recientemente objeto de comentarios despectivos por parte de un participante de un programa de…
Al Dia

Somos novios : ¿De "color rosa" o "purpura"?

Aunque muchos lo ven como una fecha creada por el comercio, también es propio para dar un detalle y hacer sentir especial al novio.
Al Dia

"Fueron detectados cinco aviones de combate de EE UU": Ministro Padrino López

Padrino López, informó que, hasta la fecha, más del 60% de los 8 millones de milicianos registrados han recibido entrenamiento militar
Al Dia

Tres detenidos por presunta riña entre vecinos en el barrio San José

Al lugar se desplegaron efectivos del CPBEZ

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025