Durante la tarde de este miércoles 10 de septiembre, el activista conservador Charlie Kirk fue alcanzado por un disparo, aparentemente en el cuello, mientras presentaba un evento en el estado de Utah, Estados Unidos.

En los videos que circulan en las redes sociales se puede ver a Kirk al ser atacado mientras hablaba, sentado bajo una carpa en el patio de la Universidad del Valle, en las afueras de la ciudad de Provo. Kirk se encontraba allí como parte de la gira The American Comeback Tour, organizada por la sección de TPUSA en esa casa de estudios.

La vocera de la universidad, Ellen Treanor, declaró que Kirk fue alcanzado por el disparo unos 20 minutos después de que comenzara a hablar en el campus. Además, señaló que un sospechoso le disparó desde el Centro Losee, un edificio a unos 200 metros de distancia, fue detenido. El sospechoso no era estudiante, añadió.

Poco después del suceso, el presidente Donald Trump, posteó en su red Truth Social. "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!“, escribió.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del activista.

