Imponente discurso de Meloni: "Si te sientes ofendido por el crucifijo, no es aquí donde debes vivir"

La primer ministro italiana, Giorgia Meloni, ha generado un fuerte debate en la diáspora internacional al afirmar que la ciudadanía de Italia no es un derecho automático, sino un "premio" que debe "sudarse" y "merecerse".

En un discurso, la líder del país europeo sentó una posición firme, enfatizando que quien aspire a ser italiano debe demostrar un compromiso claro con la identidad y el respeto a las leyes de la nación.

Su intervención se centró en los símbolos religiosos. Meloni fue directa al dirigirse a quienes pudieran sentirse incómodos con las tradiciones católicas italianas. "Si te sientes ofendido por el crucifijo o por el pesebre, entonces no es aquí donde debes vivir", declaró la primera ministra, estableciendo un claro ultimátum sobre la aceptación de los emblemas culturales del país.

La líder italiana subrayó que el mundo es extenso y que está repleto de "naciones islámicas" donde los inmigrantes no encontrarán un crucifijo, pues en esos lugares, los cristianos son perseguidos y las iglesias arrasadas. Su defensa de estos elementos fue un llamado a preservar la esencia de Italia, afirmando: "Aquí defendemos esos símbolos y defenderemos nuestra identidad".

Recientemente, Meloni, declaró que no se opone al reconocimiento de un Estado palestino, pero que deben cumplirse dos condiciones: la liberación de los rehenes retenidos por Hamás y la exclusión de este movimiento islamista de un futuro gobierno.

"No me opongo al reconocimiento de Palestina, pero debemos establecer prioridades", declaró Meloni a la prensa italiana en Nueva York, donde intervendrá en la tribuna de la ONU durante la Asamblea General.

A su vez, anunció que junto con los socios de su coalición, que tienen la mayoría en el Parlamento, presentarán una moción.

"La mayoría de Gobierno presentará una moción para declarar que el reconocimiento de Palestina debe estar supeditado a dos condiciones: la liberación de los rehenes y, por supuesto, la exclusión de Hamás de cualquier dinámica gubernamental en Palestina", afirmó en declaraciones retransmitidas por la televisión en Italia.

"Personalmente, sigo considerando que el reconocimiento de Palestina en ausencia de un Estado que no tiene los atributos de la soberanía no resuelve el problema ni produce resultados tangibles para los palestinos", agregó.

Noticia al Día / AFP