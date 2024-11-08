Incendio avanza a velocidad "peligrosa" en California, hay 14 mil personas en riesgo

Un incendio forestal avanza a una velocidad "peligrosa" en el sur de California (EEUU), ya varias casas fueron destruidas por las llamas y al menos 14.000 personas se encuentran en riesgo.

De acuerdo con reportes de medios locales, los bomberos trabajan arduamente para poner a salvo a las personas residentes de un denso vecindario suburbano al noroeste de Los Ángeles.

El incendio de rápida propagación Mountain, el cual comenzó en el condado de Ventura al noroeste de Los Ángeles el miércoles por la mañana, ha quemado más de 14.000 acres y estaba contenido en un 0 % hasta este jueves por la mañana, según la agencia estatal de lucha contra incendios forestales, Cal Fire.

Al menos dos personas resultaron heridas y varias estructuras dañadas o destruidas por el incendio Mountain. El mismo se expandió rápidamente debido a una combinación de aire muy seco y los poderosos vientos de Santa Ana.

Tales condiciones llevaron a los meteorólogos del Servicio Nacional de Meteorología a emitir una serie de alertas y advertencias a lo largo del día.

«Cada helicóptero, cada avión de ala fija, todo lo que hemos podido conseguir está aquí combatiendo este incendio», dijo este miércoles el jefe de bomberos del condado de Ventura, Dustin Gardner.

Los aviones cisterna se utilizaron solo para arrojar agua y retardante de fuego con una capacidad limitada el miércoles. Esto debido a los fuertes vientos, pero el capitán de bomberos del condado de Ventura, Tony McHale, dijo que podrían emplearse de manera más amplia en el transcurso de este jueves si los vientos disminuyen un poco como se espera.



El Servicio Meteorológico Nacional advirtió este mismo jueves que el clima crítico de incendios forestales en todo el estado, alimentado por ráfagas de viento y baja humedad, se prolongaría durante los próximos días.

🔴ÚLTIMA HORA Un incendio sin control obliga al desalojo de más de 10.000 de personas en California. pic.twitter.com/z1xgOsD5S9 — Aragón Noticias (@AragonNoticias_) November 7, 2024

Noticia al Día / CNN