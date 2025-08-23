Incendio de gran magnitud arrasa planta industrial en EEUU

Este viernes 22 de agosto, se produjo una explosión en una planta de suministros del estado de Louisiana (EE.UU.) y, como consecuencia, se declaró un incendio, lo que provocó que se emitiera una orden de evacuación para todos los residentes de la zona del incidente en un radio de 1,5 km a la redonda.

El estallido ocurrió en las instalaciones de Smitty’s Supply, un fabricante y distribuidor de lubricantes y aceites para motor.

En videos publicados en redes sociales, se observa una enorme columna de fuego y humo en forma de hongo que se eleva en las instalaciones tras la explosión. Hasta el momento, no hay reportes de víctimas.

El estallido ocurrió en las instalaciones de Smitty's Supply, un fabricante y distribuidor de lubricantes y aceites para motor.https://t.co/b1lsproLPJ pic.twitter.com/7JlUOFFyTF — Sepa Más (@Sepa_mass) August 23, 2025

NEW VIDEO from just before 4:00 this afternoon from the fire at Smitty’s Supply in Tangipahoa Parish. WBRZ’s Lauren Hawkins tells us it’s still a very active scene. https://t.co/oriSxgDVHP pic.twitter.com/usuCGBMUl9 — WBRZ News (@WBRZ) August 22, 2025

Noticia al Día / RT