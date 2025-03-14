Incendio de un avión de America Airlines en aeropuerto de Denver dejó 12 heridos

Un avión de American Airlines con 178 personas a bordo se incendió en la pista la tarde del jueves (13.03.2025, tras realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Denver (Colorado, EE.UU.), lo que provocó que decenas de pasajeros fueran evacuados subiéndose al ala del avión.

"Tras aterrizar y mientras rodaba hacia la puerta de embarque, un motor se incendió y los pasajeros evacuaron la aeronave utilizando los toboganes", declaró en un comunicado la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre un suceso que aparentemente no ha provocado heridos de gravedad.

La aerolínea, no obstante, ha reportado que, tres horas después del incendio, 12 pasajeros fueron trasladados a un hospital para su evaluación por lesiones leves, según informó la agencia Ap.

El vuelo 1006 de un Boeing 737-800 de American Airlines había despegado del Aeropuerto de Colorado Springs con destino al Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth cuando sobre las 18:00 hora local (23:00 GMT) la tripulación reportó vibraciones en el motor.

En un comunicado aparte, American Airlines informó que el avión experimentó un "problema con el motor" tras aterrizar y rodar hasta la puerta de embarque.

Varios videos publicados en redes sociales muestran llamas saliendo del avión y a personas evacuando subiéndose al ala bajo una intensa columna de humo.

#ULTIMAHORA

🚨 SE INCENDIA AVIÓN DE AMERICAN AIRLINES EN DENVER, COLORADO y los pasajeros tuvieron que ser evacuados rápidamente



#ULTIMAHORA

🚨 SE INCENDIA AVIÓN DE AMERICAN AIRLINES EN DENVER, COLORADO y los pasajeros tuvieron que ser evacuados rápidamente

Noticia al Día/Información de DW