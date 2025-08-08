Incendios forestales se intensifican en California

Este jueves, un voraz incendio forestal se expandió rápidamente en el sur de California, tras devastar la zona montañosa de Hasley Canyon, ubicada al norte de Los Ángeles. Según reportes de AP basados en fuentes oficiales, miles de personas tuvieron que ser evacuadas. Actualmente, se contabilizan al menos doce incendios de gran magnitud activos en todo el estado.

Alerta por condiciones climáticas extremas

Las autoridades han advertido que el riesgo de incendios será especialmente alto durante el fin de semana, debido a una intensa ola de calor que afecta el interior de California. Agosto y septiembre suelen ser los meses más críticos para este tipo de emergencias.

Evacuaciones y advertencias

Kathryn Barger, supervisora del condado de Los Ángeles, señaló que las altas temperaturas y la escasa humedad han generado un entorno propicio para que el fuego se propague con rapidez. “Si los equipos de emergencia les indican que deben evacuar, háganlo sin pensarlo”, instó a los residentes.

Hasta el momento, unas 4.200 personas y 1.400 estructuras están bajo orden de evacuación, mientras que otras 12.500 se encuentran en alerta, según el Departamento de Bomberos del condado de Ventura.

El mayor incendio del año en el estado

Además, otro incendio de grandes proporciones en el centro de California, considerado el más extenso del año en la región, continúa fuera de control en el bosque nacional Los Padres. Este siniestro amenaza a numerosas viviendas y ha consumido aproximadamente 399 kilómetros cuadrados en los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo. Al menos cuatro personas han resultado heridas.

Noticia al Día / RT