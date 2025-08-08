Viernes 08 de agosto de 2025
Al Dia

Incendios forestales se intensifican en California

Según reportes de AP basados en fuentes oficiales, miles de personas tuvieron que ser evacuadas

Por Andrea Guerrero

Incendios forestales se intensifican en California
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este jueves, un voraz incendio forestal se expandió rápidamente en el sur de California, tras devastar la zona montañosa de Hasley Canyon, ubicada al norte de Los Ángeles. Según reportes de AP basados en fuentes oficiales, miles de personas tuvieron que ser evacuadas. Actualmente, se contabilizan al menos doce incendios de gran magnitud activos en todo el estado.

Alerta por condiciones climáticas extremas

Las autoridades han advertido que el riesgo de incendios será especialmente alto durante el fin de semana, debido a una intensa ola de calor que afecta el interior de California. Agosto y septiembre suelen ser los meses más críticos para este tipo de emergencias.

Evacuaciones y advertencias

Kathryn Barger, supervisora del condado de Los Ángeles, señaló que las altas temperaturas y la escasa humedad han generado un entorno propicio para que el fuego se propague con rapidez. “Si los equipos de emergencia les indican que deben evacuar, háganlo sin pensarlo”, instó a los residentes.

Hasta el momento, unas 4.200 personas y 1.400 estructuras están bajo orden de evacuación, mientras que otras 12.500 se encuentran en alerta, según el Departamento de Bomberos del condado de Ventura.

El mayor incendio del año en el estado

Además, otro incendio de grandes proporciones en el centro de California, considerado el más extenso del año en la región, continúa fuera de control en el bosque nacional Los Padres. Este siniestro amenaza a numerosas viviendas y ha consumido aproximadamente 399 kilómetros cuadrados en los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo. Al menos cuatro personas han resultado heridas.

Noticia al Día / RT

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Harán misa de acción de gracias por elección de Gian Carlo Di Martino como alcalde de Maracaibo este sábado 9-Ago

Harán misa de acción de gracias por elección de Gian Carlo Di Martino como alcalde de Maracaibo este sábado 9-Ago

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

Incendios fuera de control devoran California

Incendios fuera de control devoran California

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas

A 37 años de la partida de Don Ramón

A 37 años de la partida de Don Ramón

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

Asesinada a puñaladas por una deuda de 10 dólares

Asesinada a puñaladas por una deuda de 10 dólares

Cristiano Ronaldo anotó hat trick en triunfo de Al-Nassr ante Rio Ave

Cristiano Ronaldo anotó hat trick en triunfo de Al-Nassr ante Rio Ave

Un herido y graves daños por explosión eléctrica e incendio en Bello Monte

Un herido y graves daños por explosión eléctrica e incendio en Bello Monte

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

La PlayStation 5 alcanza nuevos horizontes en ventas

La PlayStation 5 alcanza nuevos horizontes en ventas

Íñigo Martínez se une a las filas del Al- Nassr

Íñigo Martínez se une a las filas del Al- Nassr

Venezuela noqueó a República Checa y alcanza su segundo triunfo en los Juegos Mundiales

Venezuela noqueó a República Checa y alcanza su segundo triunfo en los Juegos Mundiales

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Jessy Gascón es la nueva Presidenta de la Cámara Municipal de Maracaibo

Jessy Gascón es la nueva Presidenta de la Cámara Municipal de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Internacionales

Incendios forestales se intensifican en California

Según reportes de AP basados en fuentes oficiales, miles de personas tuvieron que ser evacuadas
Economía

Comenzó la entrega del Bono Beca Universitaria a estudiantes registrados en Patria

El monto asignado en esta ocasión es de 708,80 bolívares
Internacionales

Trump y Putin se reunirán en EEUU el 15 de agosto

El encuentro se acordó durante la visita a Moscú
Zulia

Se prevé incremento de lluvias y actividad eléctrica en varias regiones del país durante la noche

Las zonas donde se prevé mayor intensidad y frecuencia de estos fenómenos son nuestra Guayana Esequiba, el norte del estado Bolívar, Anzoátegui, los Llanos Occidentales y el estado Mérida

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025