Incertidumbre en Francia tras la caída del gobierno

El presidente Emmanuel Macron busca, este jueves 5 de diciembre, contener la crisis política y financiera en Francia, tras una moción de censura que provocó la caída del gobierno y sumió en la incertidumbre a la segunda economía de la Unión Europea.

El hasta ahora primer ministro, Michel Barnier, tiene previsto presentar su renuncia el jueves, después de que el Parlamento votara la víspera un moción de censura en su contra propuesta por la izquierda radical y apoyada por la extrema derecha de Marine Le Pen.

El fin del breve gobierno de Barnier llega tras las elecciones anticipadas de julio, que dejaron una Asamblea Nacional sin mayorías claras y dividida en tres bloques irreconciliables (izquierda, centroderecha y extrema derecha).

La caída de Barnier fue provocada por su presupuesto para 2025, que incluía medidas de austeridad consideradas inaceptables para la mayoría legislativa, pero que él consideraba indispensables para estabilizar las finanzas francesas.

La moción de censura frenó todo el plan financiero del gobierno y condujo a la renovación automática del actual presupuesto para el próximo año, a menos que el gobierno consiga aprobar rápidamente una propuesta nueva, lo que parece poco probable.

«Francia posiblemente no tendrá un presupuesto para 2025», escribió ING Economics en una nota, vaticinando el inicio de «una nueva era de inestabilidad política».

A su vez, la agencia de calificación financiera Moody’s advirtió que la caída de Barnier «profundiza el estancamiento político» y «reduce la posibilidad de consolidar las finanzas públicas».

Bolsa a la baja

La bolsa de París cayó en la apertura del jueves y el rendimiento de los bonos del gobierno francés volvieron a sufrir presiones al alza en el mercado de deuda.

A Macron, que se dirigirá al país a las 20H00 (19H00 GMT), le quedan más de dos años de mandato, pero algunos de sus rivales han pedido su renuncia.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yael Braun-Pivet, urgió el jueves a Macron no perder tiempo escogiendo un nuevo primer ministro.

De momento no hay indicios de cuánto tardaría Macron en designar al sucesor de Barnier o cuál será su orientación política.

Entre los candidatos figuran el ministro de Defensa, Sebastien Lecornu, y el aliado centrista de Macron Francois Bayrou, así como el exprimer ministro socialista Bernard Cazeneuve.

La votación que provocó la caída de Barnier fue la primera una moción de censura con éxito desde que el gobierno de Georges Pompidou fue derrotado en 1962, bajo la presidencia de Charles de Gaulle.

Macron regresó a París poco antes de la votación tras una visita de Estado de tres días a Arabia Saudita.

El clima de incertidumbre en Francia se da antes de la reapertura el sábado de la catedral de Notre Dame tras el incendio de 2019.

Entre los invitados internacionales al evento figuran el presidente electo estadounidense Donald Trump.

