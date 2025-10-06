Incidente con agentes federales en Chicago deja a un hombre herido y genera tensión en la zona

Un hombre resultó herido tras ser reducido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un operativo realizado el sábado en W 37th Place, al sur de la ciudad.

Según registros audiovisuales del hecho, uno de los agentes ordenó al ciudadano retroceder antes de sujetarlo por el cuello. Posteriormente, otros dos funcionarios intervinieron y el hombre fue derribado al suelo. En el audio se escucha a una mujer que presenciaba el hecho gritar que el individuo “no está haciendo nada”.

Tras ser esposado y trasladado en un vehículo oficial, el hombre fue atendido por personal médico aproximadamente 25 minutos después, mientras se encontraba sangrando en una camilla.

El incidente ocurrió el mismo día en que se reportaron protestas en áreas cercanas, luego de que en horas de la mañana agentes de ICE dispararan contra una mujer presuntamente armada en Broadview, suburbio ubicado al oeste de Chicago.

Las autoridades no han emitido declaraciones oficiales sobre el estado de salud del ciudadano ni sobre las circunstancias completas del operativo. Organizaciones locales han solicitado una investigación sobre el uso de la fuerza en ambos casos.

Noticia al Día / El Diario