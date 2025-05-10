India y Pakistán acuerdan un "alto al fuego total e inmediato" tras la mediación de EEUU

India y Pakistán han puesto fin a los combates que venían manteniendo desde esta semana en distintos puntos de su frontera en común, según confirmaron ambos países.

"Tras una larga noche de conversaciones con la mediación de EE.UU., me complace anunciar que India y Pakistán han acordado un cese al fuego total e inmediato", escribió este sábado el presidente estadounidense Donald Trump en su red social Truth Social, el primero en anunciar el acuerdo.

"Felicitaciones a ambos países por usar el sentido común y la gran Inteligencia demostrada", agregó el inquilino de la Casa Blanca, cuya diplomacia ha mediado para lograr el alto el fuego.

La noticia del fin de la hostilidad fue confirmada por el viceprimer ministro de Pakistán, Ishaq Dar, quien aseguró que su país "siempre ha luchado por la paz y la seguridad en la región, sin comprometer su soberanía e integridad territorial".

Minutos después, el ministro indio de Exteriores, Vikram Misri, se pronunció en similares términos y ratificó que ambos bandos acordaron poner fin a todas las operaciones militares "por tierra, aire y mar" que venían desarrollando.

Lee también: Trump se ofrece para ayudar a frenar el conflicto entre India y Pakistán

Noticia al Día/Información de BBC Mundo