Indignación en EEUU: Ucraniana de 23 años que huyó de la guerra es asesinada por un delincuente con problemas mentales en el metro de Charlotte

Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana de 23 años, fue asesinada a plena vista de pasajeros y cámaras de seguridad mientras viajaba en un tren en Charlotte, Carolina del Norte, en un crimen que ha conmocionado a la sociedad estadounidense.

La noche del 22 de agosto, la joven, que había llegado recientemente a Estados Unidos, huyendo de la guerra en Ucrania, fue apuñalada en el cuello sin previo aviso por Decarlos Brown Jr., un hombre de 35 años con un extenso prontuario delictual en el condado de Mecklenburg. El ataque ocurrió a menos de dos minutos de que ambos abordaran el vagón de la línea azul de CATS (Charlotte Area Transit System), cerca de la estación de Camden Road.

Según informó el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), el atacante “extrajo inesperadamente un cuchillo de bolsillo y apuñaló a la víctima en el cuello”, sin que existiera interacción previa ni motivo aparente.

La víctima murió en el lugar antes de que llegaran los equipos de emergencia.

El video del ataque, captado por las cámaras de seguridad del tren, muestra a Zarutska sentada revisando su teléfono móvil, sin notar que Brown, ubicado detrás de ella, sacaba el arma. La alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, solicitó a los medios “respetar la privacidad de la familia y abstenerse de difundir el material”.

Brown no era desconocido para las autoridades locales. De acuerdo con registros judiciales citados por Daily Mail, acumulaba 14 detenciones previas desde 2007, entre ellas por robo con arma peligrosa, allanamiento, amenazas y violencia doméstica.

En 2014, fue condenado a cinco años de cárcel por un robo a mano armada y fue liberado en 2020. Posteriormente, fue arrestado por agredir a su hermana, dañar propiedad privada y, más recientemente, en enero de este año, por mal uso del sistema 911, al insistir que alguien había introducido un material en su cuerpo para controlarlo.

Actualmente, enfrenta cargos por asesinato en primer grado, y una jueza del condado de Mecklenburg ordenó mantenerlo sin derecho a fianza, además de someterlo a una evaluación de salud mental.

Noticia al Día/Información de La Tercera