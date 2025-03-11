Inicia reunión Ucrania y EEUU para avanzar hacia acuerdo con Rusia

Una delegación ucraniana de alto nivel se reúne ya en la ciudad saudí de Yeda con representantes de EE.UU., en el primer encuentro que se celebra en Arabia Saudí entre dirigentes de ambos países en el marco de los esfuerzos de Washington por impulsar una negociación entre Moscú y Kiev para poner fin a la guerra ruso-ucraniana.

“En Yeda, Arabia Saudí, ha comenzado la reunión de las delegaciones ucraniana y americana”, se lee en un mensaje publicado en Telegram por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kiev.

También ha difundido un vídeo de la delegación ucraniana, encabezada por el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andrí Yermak, entrando a la reunión acompañado de dirigentes saudíes.

