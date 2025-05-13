Inteligencia de Colombia detecta plan de atentado contra Petro

El Gobierno de Colombia ha recibido informes de inteligencia sobre un posible «atentado» contra el presidente Gustavo Petro, dijo este lunes el ministro del Interior del país suramericano, Armando Benedetti.

«Han llegado informaciones de inteligencia bastante graves, sobre todo la última semana […], de un atentado», manifestó el funcionario durante una entrevista con Caracol Radio.

Agregó que "la información que ha llegado es bastante seria» y que, aunque a veces son escépticos, en esta oportunidad «las cosas fueron bastante fehacientes» como para «creer y temer que algo puede estar en curso".

Benedetti, además, reiteró que "hay algunas personas que se han venido reuniendo y les gustaría darle un golpe al señor presidente".

Acusaciones

La semana pasada, Petro acusó al congresista estadounidense Mario Díaz-Balart de coordinar reuniones con políticos de Colombia, con el fin de derrocarlo a través de maniobras en el Congreso.

«Díaz-Balart, no intentes derribar al presidente de Colombia, porque desencadenarás la revolución colombiana», advirtió el mandatario al respecto.

De igual forma, Petro apuntó contra Álvaro Leyva, quien fue su ministro de Exteriores entre 2022 y 2024 y con quien ahora tiene una disputa, al que señaló de estar implicado en ese plan de Díaz-Balart. Asimismo, lo acusó de contactar a comandos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Venezuela, país donde el Gobierno colombiano y esa guerrilla negociaban un acuerdo de paz, en busca de una forma de sacarlo del cargo.

Lee también: Gustavo Petro: “Murió una verdadera liberal”

Noticia al Día con información de Actualidad RT