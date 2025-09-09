"Intento desesperado": Orbán expone intención oculta de la UE detrás del conflicto ucraniano

El primer ministro húngaro Viktor Orbán aseguró que la Unión Europea está tratando de aprovechar el conflicto en Ucrania para despojar a los países miembros de su soberanía.

"La Unión Europea está trabajando hoy para intentar salvar la forma actual de la UE. Estamos presenciando, en mi opinión, un último intento desesperado. Se llama endeudamiento común", declaró el jefe de Gobierno en un video publicado en su cuenta de X.

Considera que mientras la UE va camino a su desintegración, sus líderes burocráticos no elegidos "quieren arrastrar a todos a una gran deuda común, porque a partir de ese momento no podrán liberarse de ella".

"A partir de ese momento, la deuda común dará lugar a un carácter estatal. Así se creó Estados Unidos. Recomiendo a todos que lo estudien", dijo Orbán.

En esta línea, indicó que los líderes comunitarios en Bruselas "piensan que el mejor instrumento para la deuda común es Ucrania".

El domingo, el primer ministro húngaro aseveró que las políticas de la UE la han llevado hasta un estado de "desintegración" y, a menos de que se produzcan cambios radicales, el bloque pasará a la historia como "el deprimente resultado final de un noble experimento".

Noticia al Día / RT