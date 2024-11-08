Interpol sobre el caso de González: Está prohibido cualquier uso de nuestro sistema por razones políticas

Interpol recordó este viernes que las reglas de la agencia policial internacional prohíben que sus mecanismos sean utilizados por razones políticas y no quiso comentar la demanda recibida de Venezuela para que se lanzara una "alerta roja" contra el opositor, Edmundo González Urrutia.

Preguntado este viernes sobre esa solicitud del fiscal general de Venezuela del pasado 24 de octubre contra González Urrutia, de la que informó el diario El Tiempo de Colombia, un portavoz de Interpol respondió a EFE que no podía comentar "casos individuales".

No obstante, el portavoz también añadió que el artículo 3 de la constitución de la organización "prohíbe cualquier uso de nuestro sistema por razones políticas".

El fiscal general de Venezuela pidió que Interpol emitiera una "alerta roja" contra el que fue el rival de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio, que se encuentra exiliado en España desde comienzos de septiembre.

El diario El Tiempo, afirma que los delitos que la justicia venezolana le imputa a González son usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, desconocimiento a las instituciones del Estado, complicidad en el uso de actos violentos contra la paz, difusión de información falsa desconociendo los resultados electorales, sabotaje o daños al sistema, asociación, legitimación de capitales.

Noticia al Día/Información de EFE