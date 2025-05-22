Inundaciones en Australia dejan más de 48 mil personas aisladas y 300 evacuadas

Las fuertes inundaciones en Nueva Gales del Sur, el estado más poblado de Australia, han dejado a más de 48,000 personas aisladas y al menos 300 evacuadas, según informaron las autoridades este miércoles.

Los equipos de emergencia han llevado a cabo 284 rescates en las últimas 24 horas, utilizando balsas y helicópteros para auxiliar a personas atrapadas, algunas de las cuales se refugiaron en los tejados de sus hogares rodeados por el agua, según explicó Jihad Did, responsable de emergencia regional, en una rueda de prensa, citó EFE.

Actualmente, unas 300 personas se encuentran en centros de evacuación, y las autoridades están preparando más instalaciones para acoger a posibles nuevos desplazados. El Servicio de Emergencias regional señaló que más de 48,000 personas permanecen aisladas debido a las inundaciones.

Entre las zonas más afectadas está Taree, a 320 kilómetros al norte de Sídney, con 16,000 habitantes, donde el río Manning alcanzó una profundidad de 6.4 metros, superando el récord histórico de 1929. Otras localidades como Wingham y Glenthorne, en las regiones de Hunter y Mid North Coast, también están gravemente impactadas.

Comunicado

Dean Storey, subcomisario del Servicio de Emergencia, destacó en un comunicado: "Nuestros voluntarios y agencias están trabajando sin descanso, priorizando los rescates y brindando ayuda a quienes más lo necesitan. Estamos respondiendo a un gran volumen de llamadas de asistencia, esforzándonos por llegar a todos de la manera más rápida y segura posible".

La Oficina de Meteorología de Australia advirtió que algunas áreas podrían recibir hasta 300 milímetros de lluvia en las próximas 24 horas, tres veces el promedio mensual de mayo. Las precipitaciones intensas se extenderán al jueves y viernes, lo que ha llevado a emitir más de 100 alertas de inundaciones. Las autoridades instan a los residentes de zonas bajas a evacuar como precaución ante posibles crecidas o riadas.

"Sabemos que los rescates toman tiempo, pero es una prioridad. Pedimos paciencia, llegaremos a cada persona", aseguró Did. Por su parte, el meteorólogo Tom Saunders, de la cadena ABC, advirtió: "Para muchas áreas, lo peor está por llegar".

Noticia al Día / EFE