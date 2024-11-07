Lunes 25 de agosto de 2025
Internacionales

Inundaciones en Bogotá generaron caos: 500 personas continúan atrapadas en colegios y empresas

El fuerte aguacero que cayó en la tarde del miércoles, 6 de noviembre, en Bogotá, generó múltiples emergencias en la…

Por María Briceño

Inundaciones en Bogotá generaron caos: 500 personas continúan atrapadas en colegios y empresas
Foto: agencia
El fuerte aguacero que cayó en la tarde del miércoles, 6 de noviembre, en Bogotá, generó múltiples emergencias en la capital en plena hora pico en la que la gran mayoría de ciudadanos regresa a sus casas tras la jornada de trabajo.

De acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, durante la emergencia por las lluvias, que también estuvieron acompañadas de una tormenta eléctrica, se afectaron 26 puntos en la ciudad. Usaquén, Suba y Ciudad Bolívar son las localidades más afectadas.

Este jueves 7 de noviembre, se recomendó evitar el tránsito por la autopista norte debido a que un tramo importante permanece cerrado. Además, se anunció que no habrá clases ni en los colegios ni en la Universidad de La Sabana, después de que varios niños y maestros quedaran atrapados durante la noche en las instalaciones y otros, en sus rutas de transporte.

Los colegios afectados fueron: ⁠Andino, ⁠San Angelo, ⁠Cambridge, Británico, Colombo Americano, La Frontera, San Jorge Inglaterra y La Montaña. Muchos de estos sirvieron de refugio para los niños y padres de familia en la noche.

“Ya los niños están a salvo, sin ningún problema. Nuestro objetivo es terminar de evacuar a los niños y personas que continúan atrapadas, estamos haciendo gestiones para ayudar con otro tipo de ayudas como alimentación para ellos”, aseguró el alcalde Galán en Blu Radio.

Por ahora, organismos de atención continúan con la evacuación de vehículos varados que quedaron a la altura de la Calle 222, sentido N-S y para facilitar esta labor, la Autopista Norte, calzada occidental (sentido N-S) permanecerá cerrada desde la calle 235, hasta que se puedan evacuar todos los vehículos.

Para quienes deban ingresar a Bogotá se habilitó el contraflujo en la Autopista Norte con calle 235 (calzada oriental), el cual estará funcionando sentido N-S. Mientras que para los que deben salir de la ciudad, se habilitó el reversible de la carrera 7, desde la calle 180 hasta la calle 245, para que funcione únicamente en sentido S-N.

“La recomendación es evitar tomar la Autopista Norte y, en lo posible, no salir ni entrar a Bogotá por el norte”, manifestó Galán.

El Transmilenio también se vio afectado por las inundaciones. Desde Movilidad Bogotá informaron que las rutas de Gaymaral y Jardines están suspendidas temporalmente.

Noticia al Día/Información de El Colombiano

