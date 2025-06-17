Irán anuncia que lanzará ataques contra Israel con nuevas armas en las próximas horas

Este martes 17 de junio, el general de las fuerzas terrestres del Ejército iraní, Kiomars Heidari, anunció que pronto se intensificarán los ataques contra posiciones estratégicas de Israel.

"El enemigo debe saber que ha comenzado una nueva ola de feroces ataques por parte de las Fuerzas Armadas, especialmente las fuerzas terrestres del Ejército, con armas nuevas y avanzadas, que se intensificarán en las próximas horas", declaró.

A continuación, el militar afirmó que "durante el último día y la última noche, diversos tipos de drones destructivos han arruinado posiciones estratégicas del régimen sionista con sus capacidades destructivas y de precisión", en lugares que incluyen Tel Aviv y Haifa.

Según Heidari, se trata de cientos de drones de largo alcance.

Desde la madrugada del 13 de junio, cuando Israel lanzó un ataque no provocado contra Irán, las dos naciones han estado intercambiando bombardeos. Rusia, China y numerosos países del mundo han condenado con dureza la ofensiva israelí, calificándola de grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó estos ataques en una conversación con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, y expresó su grave preocupación por una posible escalada del conflicto, que "tendría consecuencias imprevisibles para toda la situación en la región de Oriente Medio". Asimismo, el representante permanente ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, advirtió que las acciones de Israel empujan a la región hacia una "catástrofe nuclear a gran escala".

Desde América Latina, varias naciones, entre ellas Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua, expresaron su rechazo a las acciones de Tel Aviv. De manera similar, han reaccionado países del mundo islámico, como Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Pakistán.

Noticia al Día/Información de Aporrea