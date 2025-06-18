Irán avisó que este martes por la noche "habrá una sorpresa que el mundo recordará por siglos"

La tensión es máxima en Medio Oriente, y mientras el mundo se encuentra en alerta, la TV estatal de Irán lanzó este martes una peligrosa advertencia en medio del ataque de misiles y la escalada militar con Israel.

"Esta noche ocurrirá una gran sorpresa que el mundo recordará durante siglos", anunciaron desde la TV iraní, en un mensaje que no dejó de generar preocupación en todo el mundo.

La nueva comunicación se dio luego de que el Ejército de Israel informó este mismo martes, a través de un comunicado, que asesinó a Alí Shadmani, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, quien había asumido el cargo el pasado viernes 13 luego de la muerte del comandante Gholamali Rashid.

El hecho se dio durante un bombardeo nocturno contra un centro de mando ubicado en Teherán.

"Por segunda vez, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han eliminado al jefe del Estado Mayor de Irán, el principal comandante militar del régimen", destacó el Ejército israelí en un comunicado en el marco de la guerra en Medio Oriente.

En el escrito precisaron que "tras una oportunidad repentina durante la noche, aviones de combate de la Fuerza Aérea atacaron un cuartel general tripulado en el corazón de Teherán y, gracias a la precisa información de inteligencia recibida, mataron a Ali Shadmani, el jefe del Estado Mayor, el comandante militar de mayor rango y el hombre más cercano al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei".

Noticia al Día / Telesol Diario