Irán confirma que usó un nuevo tipo de misiles superpesados contra Israel

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán informaron este miércoles que utilizaron misiles balísticos superpesados, de alcance intermedio y de dos etapas durante el último lanzamiento hacia Israel.

"La duodécima oleada de la Operación Verdadera Promesa 3 comenzó con el lanzamiento de misiles Sejjil superpesados, de alcance intermedio y de dos etapas", anunció el organismo. Se trata de la primera vez que se utilizan misiles Sejjil, que miden 17,5 metros y tienen un alcance de 2.000 kilómetros, en un ataque desde su presentación en 2008.

El organismo aseguró que las Fuerzas Armadas iraníes "han destrozado" el sistema de defensa aérea del Ejército de Israel en varias operaciones previas. Al mismo tiempo, advirtieron que los ataques con misiles serán continuos y de alto impacto, y que "las sirenas rojas no se detendrán ni un instante".

"Los ataques con misiles serán continuos y de alto impacto, como ocurrió ayer, cuando los cuarteles generales del Mossad y Aman, así como las bases de combate del ejército, fueron atacados", añadieron.

Testigos compartieron imágenes en las redes sociales de los misiles en el cielo, señalando la inusual estela del proyectil y la trayectoria curva del vuelo.

La operación se lleva a cabo en medio del "ultimátum final" del presidente de EE.UU., Donald Trump, a Irán, y su amenaza de hacerse con el control total de sus cielos. "Esta no es una amenaza que podamos tener. No podemos permitir que Irán tenga armas nucleares", manifestó el mandatario estadounidense.

Además, Trump no ha descartado atacar instalaciones nucleares del país persa. En entrevista con medios locales, al ser cuestionado sobre la posible adhesión de Estados Unidos a los ataques israelíes, el mandatario ironizó: "¿Creen seriamente que responderé a esa pregunta? ‘¿Atacará el componente nuclear iraní y a qué hora exactamente, señor? ¿Podría informarnos para que podamos ir allí y mirar?'". "Puedo hacerlo. Puedo no hacerlo", añadió. "Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer", respondió.

Rechazo internacional

Desde la madrugada del 13 de junio, cuando Israel lanzó un ataque no provocado contra Irán, las dos naciones han estado intercambiando bombardeos. Rusia, China y numerosos países del mundo han condenado con dureza la ofensiva israelí, calificándola de grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó estos ataques en una conversación con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, y expresó su grave preocupación por una posible escalada del conflicto, que "tendría consecuencias imprevisibles para toda la situación en la región de Oriente Medio". Asimismo, el representante permanente ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, advirtió que las acciones de Israel empujan a la región hacia una "catástrofe nuclear a gran escala".

En una declaración, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia indicó que los ataques israelíes contra instalaciones nucleares pacíficas de Irán son ilegales y empujan al mundo hacia una catástrofe nuclear.

Desde América Latina, varias naciones, entre ellas Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua, expresaron su rechazo a las acciones de Tel Aviv. De manera similar han reaccionado países del mundo islámico, como Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Pakistán.

