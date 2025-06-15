"Irán e Israel deben llegar a un acuerdo, y llegarán a un acuerdo": Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo 15 de junio que «pronto habrá paz entre Israel e Irán» y que los dos países «llegarán a un acuerdo» tras la oleada de ataques que ambos intercambian desde el pasado viernes.

"Irán e Israel deberían llegar a un acuerdo, y lo harán, así como logré que India y Pakistán lo hicieran, en ese caso utilizando el comercio con Estados Unidos para aportar razón, cohesión y cordura a las conversaciones, con dos excelentes líderes que pudieron tomar decisiones rápidamente y ¡detenerse!", escribió el presidente estadounidense en la red Truth Social.

Trump se presentó como un potente mediador capaz de resolver disputas complejas y evitar guerras inminentes. Citó también el ejemplo de Serbia y Kosovo: "Durante mi primer mandato, Serbia y Kosovo se estaban enfrentando con intensidad, como lo habían hecho durante décadas, y este conflicto de larga data estaba a punto de estallar en una guerra. Yo lo detuve," afirmó.

Mencionó además la disputa entre Egipto y Etiopía por el proyecto conocido como la Gran Presa del Renacimiento Etíope: "Hay paz, al menos por ahora, gracias a mi intervención, ¡y así seguirá!"."Del mismo modo, pronto tendremos paz entre Israel e Irán", manifestó el presidente, añadiendo que se están llevando a cabo "muchas llamadas y reuniones".

"Hago mucho, y nunca recibo crédito por nada, pero está bien, el pueblo lo entiende", afirmó Trump, culminando su mensaje con un llamado: "¡Hagamos Oriente Medio grande otra vez!".

Noticia al Día/RT/EFE