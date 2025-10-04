Irán ejecutó a seis personas acusadas de terrorismo

El gobierno de Irán anunció este sábado 4 e septiembre que ejecutó a seis personas presuntamente pertenecientes a una "red terrorista separatista vinculada con Israel", condenadas por supuestamente haber perpetrado ataques en la principal región petrolera del país, Juzestán, aunque no reveló sus identidades.

Los ejecutados "habían llevado a cabo una serie de operaciones armadas y atentados con bombas contra la seguridad en la provincia de Juzestán", indicó el poder judicial iraní en su sitio web.

Asimismo, precisó que estaban implicados en el asesinato de cuatro agentes de las fuerzas de seguridad, entre ellos dos policías y dos miembros de la fuerza paramilitar Basij, en 2018 y 2019.

Ejecutado por "guerra contra Dios"



En otra ejecución realizada este sábado, las autoridades ahorcaron a Saman Mohammadi tras condenarlo por "moharebeh" (guerra contra Dios) por su presunta "pertenencia a grupos terroristas y ‘takfiri'", término con el que Teherán se refiere a los militantes islamistas.

