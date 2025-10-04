Sábado 04 de octubre de 2025
Internacionales

Irán ejecutó a seis personas acusadas de terrorismo

En otra ejecución realizada este sábado, las autoridades ahorcaron a Saman Mohammadi tras condenarlo por "moharebeh" (guerra contra Dios)

Por Ernestina García

Irán ejecutó a seis personas acusadas de terrorismo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El gobierno de Irán anunció este sábado 4 e septiembre que ejecutó a seis personas presuntamente pertenecientes a una "red terrorista separatista vinculada con Israel", condenadas por supuestamente haber perpetrado ataques en la principal región petrolera del país, Juzestán, aunque no reveló sus identidades.

Los ejecutados "habían llevado a cabo una serie de operaciones armadas y atentados con bombas contra la seguridad en la provincia de Juzestán", indicó el poder judicial iraní en su sitio web.

Asimismo, precisó que estaban implicados en el asesinato de cuatro agentes de las fuerzas de seguridad, entre ellos dos policías y dos miembros de la fuerza paramilitar Basij, en 2018 y 2019.

Ejecutado por "guerra contra Dios"


En otra ejecución realizada este sábado, las autoridades ahorcaron a Saman Mohammadi tras condenarlo por "moharebeh" (guerra contra Dios) por su presunta "pertenencia a grupos terroristas y ‘takfiri'", término con el que Teherán se refiere a los militantes islamistas.

Noticia al Día/Noticias DW

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Irán ejecutó a seis personas acusadas de terrorismo

Irán ejecutó a seis personas acusadas de terrorismo

Luis García se somete a segunda cirugía en el codo y se perderá la temporada 2026

Luis García se somete a segunda cirugía en el codo y se perderá la temporada 2026

Unos 76 años esperó José Gregorio Hernández para ser canonizado

Unos 76 años esperó José Gregorio Hernández para ser canonizado

Sahum otorgó 144 reconocimientos por cursos de Gestión de Medicina Ocupacional y Auxiliar de Radioterapia

Sahum otorgó 144 reconocimientos por cursos de Gestión de Medicina Ocupacional y Auxiliar de Radioterapia

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Las hermanas Jenner destacan en el desfile de Schiaparelli en París

Las hermanas Jenner destacan en el desfile de Schiaparelli en París

Israel afirma que implementará «inmediatamente» la primera fase del plan de Trump

Israel afirma que implementará «inmediatamente» la primera fase del plan de Trump

Corte Suprema autoriza a Trump retirar el TPS a más de 300.000 venezolanos

Corte Suprema autoriza a Trump retirar el TPS a más de 300.000 venezolanos

Alcaldía de Maracaibo recuperó y entregó tres plazas en distintas parroquias de la ciudad

Alcaldía de Maracaibo recuperó y entregó tres plazas en distintas parroquias de la ciudad

Más de 50 agrupaciones se han inscrito en el Festival Maracaibo elige la Gaita del Año

Más de 50 agrupaciones se han inscrito en el Festival Maracaibo elige la Gaita del Año

Grabaron detención de dos presuntos funcionarios en Caracas

Grabaron detención de dos presuntos funcionarios en Caracas

Ricardo Montes de Oca extiende su dominio continental en el salto con pértiga

Ricardo Montes de Oca extiende su dominio continental en el salto con pértiga

Los Mets reestructuran cuerpo técnico que acompañó a Carlos Mendoza

Los Mets reestructuran cuerpo técnico que acompañó a Carlos Mendoza

IMDEP impulsa eliminatorias de Beisbol 5 en la parroquia Francisco Ochoa

IMDEP impulsa eliminatorias de Beisbol 5 en la parroquia Francisco Ochoa

El nombre de Tostadas El 25 (Vinicio Díaz)

El nombre de Tostadas El 25 (Vinicio Díaz)

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Cada 4 de octubre es el Día de San Francisco de Asís: Patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas

Cada 4 de octubre es el Día de San Francisco de Asís: Patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas

Águilas anuncia el precio de sus entradas para la temporada 2025-2026 de la LVBP

Águilas anuncia el precio de sus entradas para la temporada 2025-2026 de la LVBP

Sahum otorgó 144 reconocimientos por cursos de Gestión de Medicina Ocupacional y Auxiliar de Radioterapia

Sahum otorgó 144 reconocimientos por cursos de Gestión de Medicina Ocupacional y Auxiliar de Radioterapia

Unos 76 años esperó José Gregorio Hernández para ser canonizado

Unos 76 años esperó José Gregorio Hernández para ser canonizado

Noticias Relacionadas

Principal

Corte Suprema autoriza a Trump retirar el TPS a más de 300.000 venezolanos

El tribunal californiano había prohibido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocar el TPS que da amparo a alrededor de 350.000 venezolanos
Internacionales

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Los republicanos, con mayoría en la cámara, no lograron reunir los apoyos suficiente de la minoría demócrata para pasar su proyecto de extensión presupuestaria hasta el 21 de noviembre
Internacionales

Israel afirma que implementará «inmediatamente» la primera fase del plan de Trump

El presidente de Estados Unidos celebró un posible acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, luego de que el grupo islamista palestino accediera a liberar a todos los rehenes israelíes
Al Dia

Hamás acepta parte del Plan de Paz de Trump a cambio de negociaciones inmediatas

El grupo islamista Hamás, emitió un comunicado como respuesta al Plan del presidente Trump, aceptando parte de la negociación y pidiendo a cambio que se establezcan negociaciones inmediatas.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025