Irán evacuó las tres instalaciones nucleares con anticipación antes del ataque

Irán, antes del ataque, evacuó materiales de tres instalaciones nucleares, antes del ataque de Estados Unidos, la noche de este sábado 21 de junio.

Un responsable de la televisión estatal iraní declaró en una transmisión en vivo que Irán había evacuado los materiales de tres instalaciones nucleares hace algún tiempo, y que el ataque estadounidense no debería haber causado daños significativos.

En horas de la noche de este sábado 21 de junio, el presidente de Estados Unidos, anunció el ataque a tres plantas nucleares en Irán, calificando el hecho como exitosa.

