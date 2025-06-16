Irán lanza una nueva oleada de misiles a Israel: se activan los sistemas defensivos

Este lunes 16 de junio, Irán lanzó un nuevo ataque a Israel, por lo que se activaron los sistemas defensivos.

El servicio de emergencias israelí, Magen David Adom (MDA) reportó la acción e informó que hasta el momento hay personas con heridas leves.

"Por el momento, el servicio de emergencias 101 del MDA no ha recibido informes de impactos de misiles ni de víctimas, más allá de algunas personas que sufrieron heridas leves mientras buscaban refugio", dijo el MDA en un comunicado, según cita EFE.

Los sistemas defensivos de Israel se pusieron en funcionamiento tras detectar la llegada de nuevos misiles disparados desde Irán y las sirenas antiaéreas sonaron en el norte del país.

"El Ejército identificó misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están en funcionamiento para interceptar la amenaza", informó el Ejército israelí.

Sin embargo, apenas media hora después, dijo a la población que ya era seguro abandonar los refugios y búnkeres, dando a entender que el ataque había finalizado.

Se trata de la primera ola de ataques lanzada por parte de Irán contra Israel en lo que va de lunes, después de que Israel haya estado en las últimas horas bombardeando varios puntos del país iraní, incluyendo Teherán.

Noticia al Día / EFE