Irán pide a civiles abandonar ciudades de Israel ante inminentes ataques

Los ataques entre Israel e Irán continúan por quinto día, generado preocupación internacional por la situación en Medio Oriente.

Ante ello, este martes 17 de junio, el jefe del Estado Mayor, de las fuerzas armadas de Irán, Abdolrahim Mousavi, pidió a los habitantes de las ciudades israelíes de Haifa y Tel Aviv a evacuar, advirtiendo de inminentes ataques "punitivos".

"Pronto se llevarán a cabo operaciones punitivas", anunció Mousavi en un video transmitido por la televisión estatal iraní, en el quinto día de guerra abierta entre Israel e Irán.

En su declaración, urgió a los "residentes de los territorios ocupados, especialmente Tel Aviv y Haifa, a abandonar estas áreas por su propia seguridad".

Noticia al Día/Información de Primicia