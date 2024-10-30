Israel anuncia la muerte del número dos de la fuerza de élite de Hezbolá

El Ejército israelí anunció este miércoles la muerte del subcomandante de la fuerza de élite del grupo chií Hezbolá (Radwan), identificado como Mustafá Ahmad Shahadi, en un bombardeo contra la región de Nabatiye, en el sur de Líbano.

"Esta eliminación constituye un nuevo golpe contra las capacidades de la fuerza Radwan y de la organización terrorista Hezbolá", dijeron las fuerzas israelíes en un comunicado, en el que no especificaron cuándo tuvo lugar el ataque.

El grupo, de momento, no se ha pronunciado sobre el caso, aunque hace tiempo que no informa de la muerte de combatientes, salvo que sean de muy alto nivel.

Israel ya mató al jefe de la fuerza Radwan, Ibrahim Aqil, en un bombardeo contra Beirut el pasado 20 de septiembre, una semana antes del ataque sorpresa que acabó con la vida del líder de Hizbulá, Hasán Nasrala.

Desde entonces, el país mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este de Líbano, y también contra los suburbios del sur de Beirut, un bastión de Hizbulá conocido como el Dahye, que han matado a más de un millar de personas y obligado a más de un millón de libaneses a huir.

Además, las fuerzas israelíes lanzaron, en la madrugada del 1 de octubre, una invasión terrestre del sur de Líbano para desmantelar infraestructura de Hizbulá junto a la frontera que, según Israel, el grupo pretendía utilizar para lanzar un ataque contra Galilea.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, estimó anoche que el grupo libanés, considerado el satélite de Irán más poderoso, ha perdido en torno al 80 % de sus misiles y cohetes tras un mes de escalada, que sigue a casi un año de fuego cruzado a través de la frontera.

Está previsto que mañana lleguen a Israel dos de los principales asesores del presidente de EE.UU., Joe Biden, para intentar cerrar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Líbano y permitir a los civiles desplazados de ambos lados regresar a sus hogares, publicaron hoy medios israelíes y estadounidenses.

Noticia al Día/Información de EFE