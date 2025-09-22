Lunes 22 de septiembre de 2025
Israel anuncia respuesta diplomática tras reconocimiento de Palestina por países del G7

Israel también tendrá que «luchar en la ONU y en todos los demás escenarios» contra la «falsa propaganda» y los llamados al reconocimiento de un Estado palestino, que, según dijo, «constituirían una recompensa absurda por el terrorismo

Por Andrea Guerrero

Israel anuncia respuesta diplomática tras reconocimiento de Palestina por países del G7
Foto: Agencia
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que responderá a los países que han expresado su disposición a reconocer a Palestina como Estado con una petición de «lucha» contra la medida, que calificó como un «peligro para la existencia» de Tel Aviv.

«En la ONU, presentaré la verdad. Esta es la verdad de Israel, pero también es la verdad objetiva en nuestra justa lucha contra las fuerzas del mal y nuestra visión de una paz verdadera: la paz mediante la fuerza», declaró Netanyahu al iniciar la reunión semanal con el Gabinete. Asimismo, les recordó que luego de su intervención programada en la 80° sesión de la Asamblea General de la ONU, mantendrá una llamada telefónica con el presidente de EEUU, Donald Trump.

En ese sentido, aseguró que Israel también tendrá que «luchar en la ONU y en todos los demás escenarios» contra la «falsa propaganda» y los llamados al reconocimiento de un Estado palestino, que, según dijo, «constituirían una recompensa absurda por el terrorismo».

Las declaraciones de Netanyahu coinciden con el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Canadá, Australia y el Reino Unido, en un paso histórico que incluso rompe con alianzas de larga data.

Reconocimiento

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, indicó que su decisión va acompañada del ofrecimiento de una «asociación para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel».

A su vez, en un comunicado conjunto del primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y la ministra de Exteriores, Penny Wong, se indicó que la medida refleja su «compromiso de larga data con una solución de dos Estados», calificada como «el único camino hacia la paz y la seguridad duraderas para los pueblos israelí y palestino».

Asimismo, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció también el reconocimiento de Palestina, con el fin de «revivir la esperanza de paz para palestinos e israelíes».

Noticia al Día / Actualidad RT

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

Barcelona goleó sin inconvenientes al Getafe

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

