Israel anuncia un corte inmediato de electricidad a Gaza: A una semana de bloquear la ayuda humanitaria

El ministro de Energía, Eli Cohen, ordenó suspender el suministro eléctrico al enclave palestino como medida de presión contra Hamás.

El ministro de Energía de Israel, Eli Cohen, anunció este domingo el cese inmediato del suministro eléctrico a la Franja de Gaza, intensificando las medidas contra el territorio palestino en un contexto de tensiones por las negociaciones de alto el fuego y la liberación de rehenes.

La decisión llega una semana después de que Israel bloqueara toda la ayuda humanitaria destinada a Gaza, devastada por el conflicto, como estrategia para presionar a Hamás.

En un comunicado grabado en video, Cohen confirmó la firma de la orden para interrumpir el flujo de electricidad a Gaza de manera inmediata.

"Acabo de firmar la orden de dejar de suministrar electricidad inmediatamente a la Franja de Gaza", declaró el ministro, subrayando que Israel empleará "todas las herramientas a su alcance" para lograr el regreso de los rehenes retenidos por Hamás y garantizar que el grupo no permanezca en el control del enclave tras el fin de la guerra.

Esta acción se suma al bloqueo de ayuda humanitaria impuesto la semana pasada, cuando Israel detuvo el ingreso de alimentos, medicinas y otros recursos esenciales al territorio palestino.

Según fuentes oficiales, el objetivo es forzar a Hamás a aceptar nuevas condiciones en las conversaciones sobre la extensión del actual acuerdo de alto el fuego.

El veto a la entrada de combustible y alimentos no solo amenaza con paralizar los pocos hospitales operativos en una Gaza devastada por los bombardeos, sino que también pone en peligro a los sectores más vulnerables: niños, enfermos crónicos y mujeres embarazadas.

¿Cómo van las negociaciones?

El anuncio se produce mientras delegaciones de Israel y Hamás participan en negociaciones mediadas por terceros.

Una delegación de Hamás llegó el pasado viernes a El Cairo para discutir la posibilidad de avanzar hacia una segunda fase del acuerdo de alto el fuego, que incluiría un cese permanente de hostilidades. Sin embargo, Israel insiste en prolongar la primera fase del pacto, enfocada en el intercambio de rehenes, sin comprometerse a poner fin definitivo a la guerra.

Por su parte, Israel aceptó una invitación de mediadores respaldados por Estados Unidos para enviar una delegación a Doha mañana, lunes, con el objetivo de avanzar en las tratativas.

Una fuente israelí citada por CNN indicó que el país está "dando una oportunidad a las negociaciones" antes de retomar las operaciones militares en Gaza.

Hamás, en tanto, ha instado a un inicio "inmediato" de las conversaciones para la segunda fase del acuerdo, una propuesta que Israel rechaza por el momento.

Decenas de camiones cargados con ayuda humanitaria quedaron varados en las puertas del paso fronterizo de Rafah, el domingo pasado, luego de que Israel bloqueara su ingreso a la Franja de Gaza.

Noticia al Día / EFE