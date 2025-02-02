Israel asegura haber abatido a 50 milicianos en Cisjordania

El Ejército de Israel aseguró este domingo 2 de febrero que había matado a más de 50 milicianos desde el 14 de enero en Yenín, operación militar a la que posteriormente sumó Tulkarem y Tubas, en el norte de Cisjordania ocupada, mientras que esta jornada hizo estallar una veintena de viviendas en el campo de refugiados de Yenín, informaron fuentes palestinas, que denunciaron la muerte de tres menores.

"Las fuerzas de seguridad continúan la campaña para frustrar las actividades terroristas en la región norte de Samaria (Cisjordania)", explicó el Ejército israelí en un comunicado, en el que dijo haber arrestado a más de un centenar de personas. De los cincuenta presuntos combatientes abatidos, 35 cayeron en un operativo militar contra los movimientos palestinos Hamás y la Yihad Islámica lanzado el 21 de enero. Los otros 15 milicianos cayeron en operaciones militares entre el 14 y el 20 de este mes.

Entre los muertos por los bombardeos de esta operación militar hay al menos tres menores, incluida una niña de dos años alcanzada por una bala del Ejército mientras cenaba junto a su familia en Yenín, de acuerdo con el departamento palestino de Salud. Israel inició su operación ‘Muro de hierro’ el pasado 21 de enero -tan solo dos días después del inicio del alto el fuego en Gaza- contra Yenín, bastión histórico de resistencia armada.

Imágenes difundidas por canales palestinos mostraron el momento en el que, este domingo, Israel destruyó hasta 20 edificios del barrio de Al Damj, en el campamento de Yenín y conocido por ser un símbolo de la resistencia durante la Primera Intifada en 1987 y por la invasión israelí en abril de 2002. Según medios palestinos, las fuerzas israelíes transportaron grandes cantidades de explosivos tras haber obligado a los residentes a evacuar sus casas en días anteriores.

"Estos crímenes en aumento en Yenín exigen una intensificación de la resistencia para hacer frente a la ocupación criminal, que pretende eliminar la presencia palestina. Nuestro pueblo no se rendirá ante la maquinaria sionista de destrucción y devastación", amenazó Hamás en un comunicado.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que el Ejército permanecerá en el campamento incluso una vez termine la actual ofensiva.

EFE