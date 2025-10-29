Miércoles 29 de octubre de 2025
Internacionales

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

Previamente, el primer ministro de Israel ordenó realizar potentes ataques contra el enclave palestino.

Por Ernestina García

Israel atacó Gaza en medio de la tregua
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizaron un ataque contra el norte de la Franja de Gaza en medio de la tregua con el grupo palestino Hamás.

De acuerdo con un comunicado que han difundido, la ofensiva se dirigió contra "infraestructura terrorista" para "eliminar una amenaza inmediata".

En detalle, los militares israelíes realizaron un ataque preciso en la zona de Beit Lahia, donde, según sus declaraciones, se encontraban depósitos de "armas y medios aéreos destinados a ser utilizados para la ejecución de un inminente ataque terrorista contra soldados de las FDI y el Estado de Israel".

El primer ministro Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó este martes realizar potentes ataques contra la Franja de Gaza. "Tras consultas de seguridad, el primer ministro Netanyahu ha ordenado al Ejército que lleve a cabo inmediatamente ataques contundentes en la Franja de Gaza", reza el comunicado.

Noticia al Día/RT

Hidrolago mejoró caudal del servicio en cuatro comunidades marabinas

La Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) aumenta el caudal de agua potable entre 1,500 y 2,000 litros por minuto…
Huracán Melissa azota Cuba

Partes de la provincia de Granma, especialmente la capital municipal, Jiguaní, quedaron inundadas, informó el gobernador Yanetsy Terry Gutiérrez.

Rusia prueba el complejo submarino Poseidón y muestra su bombardero supersónico Cisne blanco

"La potencia del Poseidón supera con creces la de nuestro misil balístico intercontinental más avanzado, el Sarmat. No existe nada igual en ninguna otra parte del mundo", precisó Vladímir Putin.
El papa León XIV insta a las autoridades "a hacer todo lo posible" por las poblaciones afectadas por el paso del huracán Melissa

El huracán Melissa, categoría 3, tocó tierra en el oriente de Cuba a las 7:10 UTC de este miércoles acompañado de fuertes vientos, intensas lluvias y una gran marejada ciclónica, liego de atravesar el martes Jamaica como huracán de categoría 5, provocando graves daños en la infraestructura. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró al país como "zona catastrófica".

