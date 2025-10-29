Israel atacó Gaza en medio de la tregua

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizaron un ataque contra el norte de la Franja de Gaza en medio de la tregua con el grupo palestino Hamás.

De acuerdo con un comunicado que han difundido, la ofensiva se dirigió contra "infraestructura terrorista" para "eliminar una amenaza inmediata".

En detalle, los militares israelíes realizaron un ataque preciso en la zona de Beit Lahia, donde, según sus declaraciones, se encontraban depósitos de "armas y medios aéreos destinados a ser utilizados para la ejecución de un inminente ataque terrorista contra soldados de las FDI y el Estado de Israel".

El primer ministro Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó este martes realizar potentes ataques contra la Franja de Gaza. "Tras consultas de seguridad, el primer ministro Netanyahu ha ordenado al Ejército que lleve a cabo inmediatamente ataques contundentes en la Franja de Gaza", reza el comunicado.

Noticia al Día/RT