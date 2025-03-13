Israel bombardeó Damasco tras supuesta "actividad terrorista"

Aviones de combate de Israel bombardearon este jueves 13 de marzo el barrio de Dummar, en el noroeste de Damasco, donde según el Ejército israelí se encontraba un "centro de mando" perteneciente a la Yihad Islámica Palestina (YIP) utilizado para planificar ataques contra el Estado judío.

"Hace poco, la Fuerza Aérea Israelí llevó un ataque con base en información de inteligencia contra un centro de mando terrorista perteneciente a la organización terrorista Yihad Islámica Palestina en Damasco", dijo el Ejército de Israel en un comunicado.

Según afirmaron los uniformados, esa instalación "se utilizó para planificar y dirigir actividades terroristas" de la milicia palestina contra Israel, al tiempo que subrayaron que no permitirán "que organizaciones terroristas se atrincheren en territorio sirio ni operen contra el Estado de Israel".

La agencia de noticias oficial siria SANA informó que los aviones de combate tuvieron como objetivo el barrio de Dummar, donde se elevaron columnas de humo como resultado de este nuevo ataque israelí contra territorio sirio.

Por su parte, la televisión privada SyriaTV -próxima a las nuevas autoridades transitorias de Damasco- dijo que según informes preliminares, el bombardeo habría dejado heridos.

Por otro lado, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó que los ataques tuvieron como objetivo "un edificio y un vehículo" y produjeron "incendios en los edificios residenciales en los alrededores", en tanto que los equipos de defensa civil fueron desplegados para rescatar a los atrapados entre el fuego y los escombros.

Asimismo, indicó que el ataque habría dejado al menos un muerto, según "informes" citados por este observatorio de conflicto con sede en el Reino Unido, una de las fuentes más fehacientes de información en Siria desde el estallido de la guerra en 2011.

Tras el ataque, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo en un comunicado que "el terrorismo islámico contra Israel no tendrá inmunidad, ni en Damasco ni en ningún otro lugar", mientras que advirtió que su país no permitirá "que Siria que convierta en una amenaza para el Estado de Israel".

Katz también lanzó una advertencia contra el presidente interino de Siria, Ahmed al Sharaa, que antes de liderar la ofensiva que derrocó al presidente sirio Bachar al Asad en diciembre al frente de la alianza islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), era conocido por su nombre de guerra Abu Mohamed al Jolani.

"Allí donde se organice actividad terrorista contra Israel, el líder del extremismo islámico, Jolani, encontrará aviones de la fuerza aérea circulando sobre él y atacando objetivos terroristas", amenazó el ministro israelí.

Israel atacaba regularmente Siria en los últimos años de mandato de Al Asad -gran aliado de Irán y del grupo chií libanés Hizbulá- y, tras el derrocamiento del mandatario no ha cesado de bombardear posiciones militares en el país árabe para impedir -según sus autoridades- que las armas del régimen cayeran en manos de grupos islamistas.

Según datos del Observatorio, Israel ha efectuado un total de 27 ataques contra territorio sirio desde inicios de 2025, 25 de ellos aéreos y los otros dos terrestres, unas acciones que han provocado la muerte de al menos seis personas y la destrucción de una treintena de depósitos de armas, cuarteles, centros militares y vehículos.

