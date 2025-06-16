Israel bombardeó la TV estatal de Irán mientras transmitía en vivo

Un misil israelí alcanzó este lunes los estudios de la radiotelevisión pública iraní (IRIB), situada en un barrio residencial de Teherán, que el Ejército israelí ordenó evacuar horas antes.

El momento del ataque quedó capturado en directo mientras una presentadora de IRIB hablaba en directo y la retransmisión se iba a negro. Aún no hay información sobre víctimas o más detalles del alcance del ataque.

El bombardeo obligó a la conductora que estaba al aire a abandonar rápidamente el estudio en medio del pánico.

Previo al ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían emitido una advertencia a los residentes de la capital iraní, instándolos a evacuar la zona ante los inminentes bombardeos. A los pocos minutos, se produjo la explosión que interrumpió la programación de la televisión pública iraní.

Noticia al Día/Información de EFE