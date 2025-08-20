Israel comienza la invasión de la ciudad de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado la ofensiva sobre la ciudad de Gaza, informa la prensa israelí con referencia a fuentes militares.

"Nuestras fuerzas ya controlan las afueras de la ciudad", confirmó el portavoz del Ejército israelí, el general Effie Defrin.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aprobó este miércoles el plan de las FDI para tomar el control de la ciudad de Gaza. La operación, que lleva el nombre de ‘Carros de Gedeón II’, fue aprobada tras una reunión de evaluación de la cúpula militar israelí.

El jefe del Estado Mayor de las FDI anunció la semana pasada que la nueva fase de la guerra contra el movimiento palestino Hamás se centrará en la ciudad de Gaza y aseguró que Tel Aviv seguirá atacando hasta conseguir la derrota de Hamás, con la vista puesta en los rehenes israelíes en su poder.

Noticia al Día / RT