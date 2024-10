Israel declara ‘persona non grata’ al secretario general de la ONU

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, anunció que prohibió la entrada en el país al secretario general de la ONU, António Guterres, declarándolo ‘persona non grata’.

El funcionario explicó que la decisión se toma porque el jefe de la organización internacional no "condenó inequívocamente" el ataque iraní con misiles contra el país hebreo de este martes. "Cualquiera que no pueda condenar inequívocamente el atroz ataque de Irán contra Israel, como han hecho casi todos los países del mundo, no merece pisar suelo israelí", declaró el canciller en su cuenta de X.

Hezbolá, los hutíes e Irán, y lo calificó como "una mancha en la historia de la ONU". "Se trata de un secretario general que todavía no ha denunciado la masacre y las atrocidades sexuales cometidas por los asesinos de Hamás el 7 de octubre, ni ha liderado ningún esfuerzo para declararlos organización terrorista. Un secretario general que da respaldo a terroristas, violadores y asesinos de Hamás, Hezbolá, los hutíes y ahora a Irán", aseveró.

Según el ministro, "Israel seguirá defendiendo a sus ciudadanos y manteniendo su dignidad nacional, con o sin António Guterres".

Tras el lanzamiento de cientos de misiles iraníes hacia el país hebreo de este martes, el secretario general de la ONU condenó "la ampliación del conflicto de Oriente Medio con una escalada tras otra". "Esto debe terminar. Necesitamos absolutamente un alto el fuego", declaró.

"Sabemos quiénes son nuestros amigos"



Por otro lado, Katz agradeció en sus redes sociales a más de 25 líderes internacionales por su apoyo a Israel expresado tras el ataque iraní.

Entre los políticos que expresaron su apoyo y solidaridad a la nación hebrea se encuentran la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el primer ministro británico, Keir Starmer; y la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, entre otros. "Nunca se olvidarán el apoyo y la solidaridad de los líderes y naciones de todo el mundo. Sabemos quiénes son nuestros amigos", expresó Katz.

Noticia al Día/RT