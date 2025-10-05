Domingo 05 de octubre de 2025
Israel define fecha de deportación de Greta Thunberg

Greta Thunberg será deportada la tarde del próximo lunes a Grecia

La activista medioambiental Greta Thunberg será deportada la tarde del próximo lunes a Grecia, según informó I24 News. La sueca viajará junto con otros 165 miembros de la Flotilla Global Sumud a bordo de una aeronave enviada por Atenas para recoger a sus connacionales.

Los activistas de la flotilla humanitaria fueron detenidos por Israel mientras intentaban llegar a la Franja de Gaza. Posteriormente, surgieron reportes de que las autoridades israelíes los han mantenido en condiciones inapropiadas y de que han sufrido abusos físicos y humillaciones psicológicas. Tel Aviv calificó estas afirmaciones como "mentiras descaradas".

