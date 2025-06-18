Israel descarta negociaciones con Irán y promete continuar los ataques

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, dijo este miércoles que no habrá negociaciones con Irán y que la ofensiva militar apodada por el Ejército "León Ascendente", iniciada la madrugada del pasado viernes, continuará hasta alcanzar sus objetivos.

El jefe de la diplomacia israelí expresó esta postura durante una sesión informativa con más de 30 embajadores extranjeros, entre otros los de Italia, Polonia, India, España o Suecia, celebrada en el lugar donde un misil balístico iraní impactó el pasado domingo en la localidad de Bat Yam, al sur de Tel Aviv, causando la muerte a ocho personas.

"No habrá negociaciones. La operación seguirá adelante hasta que logremos nuestros objetivos", subrayó Saar, quien estuvo acompañado por el alcalde de Bat Yam, Tzvika Brot, frente al sitio donde impactaron los proyectiles iraníes.

El ministro acusó a Irán de "atacar deliberadamente zonas pobladas y asesinar civiles", y advirtió que "están cometiendo un error" al subestimar la fuerza y el amplio respaldo del pueblo israelí a la operación militar.

Saar reiteró ante los diplomáticos la determinación de su país de neutralizar la amenaza nuclear iraní y destruir su armamento de misiles balísticos.

Noticia al Día/Información de EFE