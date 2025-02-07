Israel espera que Hamás entregue este viernes la lista de los rehenes que serán liberados el sábado

El grupo islamista Hamás planea liberar este sábado una quinta tanda de rehenes israelíes como parte del acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros.

Uno de los casos que más angustia ha generado en Israel es el de Shiri Bibas, de 32 años, y sus hijos Ariel (4 años) y Kfir (2 años), los rehenes más jóvenes en poder de Hamás. La familia fue secuestrada el 7 de octubre de 2023, cuando terroristas irrumpieron en el kibutz Nir Oz, en el sur de Israel, durante la masacre en la que asesinaron a aproximadamente 1.200 personas y secuestraron a 251 rehenes.

El padre de la familia, Yarden Bibas (34 años), también fue capturado, pero fue liberado el sábado pasado en una de las rondas previas del acuerdo. Según fuentes israelíes, Hamas ha incumplido el pacto al no liberar primero a mujeres y niños, como estaba estipulado, y en su lugar ha priorizado la liberación de soldados y hombres adultos.

El gobierno israelí ha expresado su “grave preocupación” por la seguridad de Shiri, Ariel y Kfir, y ha presionado a los mediadores para garantizar su liberación inmediata.

De acuerdo con Channel 12, el grupo islamista decidirá en los próximos días cómo proceder con el acuerdo. No obstante, la organización armada no tiene previsto bloquear esta primera fase, lo que incluiría la liberación de rehenes prevista para este sábado.

Como parte del intercambio, el gobierno israelí aprobó este jueves una lista de prisioneros palestinos que serán liberados en reciprocidad. Sin embargo, tres nombres fueron retirados a última hora, incluyendo el de Mahmoud Atallah, condenado por terrorismo y acusado de violar a una guardia penitenciaria. Según el diario Israel Hayom, Atallah fue sustituido por otro prisionero con el mismo nombre.

En la primera fase del acuerdo, las autoridades israelíes se han comprometido a liberar hasta 1.904 prisioneros palestinos, de los cuales 737 cumplen cadena perpetua por asesinatos, a cambio de 33 rehenes israelíes.

Hasta el momento, 13 israelíes han sido liberados, junto con cinco rehenes tailandeses que fueron puestos en libertad fuera del marco del acuerdo.

