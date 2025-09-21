Domingo 21 de septiembre de 2025
Internacionales

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

"En la ONU, presentaré la verdad. Esta es la verdad de Israel", afirmó el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Por Ernestina García

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que responderá a los países que han expresado su disposición a reconocer a Palestina como Estado con una petición de "lucha" contra la medida, que calificó como un "peligro para la existencia" de Tel Aviv.

"En la ONU, presentaré la verdad. Esta es la verdad de Israel, pero también es la verdad objetiva en nuestra justa lucha contra las fuerzas del mal y nuestra visión de una paz verdadera: la paz mediante la fuerza", declaró Netanyahu al iniciar la reunión semanal con el Gabinete. Asimismo, les recordó que luego de su intervención programada en la 80.° sesión de la Asamblea General de la ONU, mantendrá una llamada telefónica con el presidente de EE.UU., Donald Trump.

En ese sentido, aseguró que Israel también tendrá que "luchar en la ONU y en todos los demás escenarios" contra la "falsa propaganda" y los llamados al reconocimiento de un Estado palestino, que, según dijo, "constituirían una recompensa absurda por el terrorismo".

Las declaraciones de Netanyahu coinciden con el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Canadá, Australia y el Reino Unido, en un paso histórico que incluso rompe con alianzas de larga data.

Reconocimiento de Canadá, Australia y el Reino Unido


Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, indicó que su decisión va acompañada del ofrecimiento de una "asociación para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel".

A su vez, en un comunicado conjunto del primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y la ministra de Exteriores, Penny Wong, se indicó que la medida refleja su "compromiso de larga data con una solución de dos Estados", calificada como "el único camino hacia la paz y la seguridad duraderas para los pueblos israelí y palestino".

Asimismo, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció también el reconocimiento de Palestina, con el fin de "revivir la esperanza de paz para palestinos e israelíes".

Noticia al Día/RT

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

Dos milagros en evaluación podrían llevar a la canonización de la beata venezolana Madre María de San José

Dos milagros en evaluación podrían llevar a la canonización de la beata venezolana Madre María de San José

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Un 21 de septiembre nació La

Un 21 de septiembre nació La "Negra Matea": la guía de Simón Bolívar

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada "Los cuarteles van al pueblo" y anuncia operación Cumanogoto 200 en el estado Sucre

"El Peregrino de los Andes", se descompensó antes de culminar su travesía

La Grieta: un salto al vacío entre pozos cristalinos y paisajes de ensueño

La Grieta: un salto al vacío entre pozos cristalinos y paisajes de ensueño

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano:

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano: "Lo que tenemos es un don de Dios"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Despliegan saneamiento y limpieza por el Día Mundial de las Playas en varios estados del país

La jornada, iniciativa de la organización Ocean Conservacy, cumple 40 años y en nuestro país se realiza desde 1.991
Al Dia

El Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron formalmente al Estado palestino

De acuerdo con la declaración del primer ministro canadiense, se busca "un futuro pacífico tanto para Palestina como para Israel".
Al Dia

Hallaron sin vida a los ocho mineros atrapados en mina de Santander de Quilichao, Cauca

La esperanza de encontrar con vida a los ocho mineros atrapados en la mina de oro San Antonio, en la…
Internacionales

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

El Gobierno de Donald Trump solicitó este viernes 19 de septiembre, a la Corte Suprema que le permita aplicar una…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025