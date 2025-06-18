Israelíes se refugian en ‘parkings’ subterráneos y estaciones de metro durante ataques iraníes

Numerosos ciudadanos israelíes se refugian en ‘parkings’ subterráneos y estaciones de metro durante los ataques iraníes de respuesta, según se aprecia en un reportaje del canal de televisión i24news del cual se han hecho eco medios del país persa.

En la grabación se observa cómo gente de todas las edades, algunos acompañados de sus perros, pernoctan en dichos lugares, convertidos en refugios públicos. Asimismo, las imágenes muestran cómo muchos de ellos duermen directamente en el suelo.

Desde la madrugada del 13 de junio, cuando Israel lanzó un ataque no provocado contra Irán, las dos naciones han estado intercambiando bombardeos. Rusia, China y numerosos países del mundo han condenado con dureza la ofensiva israelí, calificándola de grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU.

Noticia al Día/RT