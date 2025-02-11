Domingo 24 de agosto de 2025
Internacionales

Iván Velásquez presenta su renuncia irrevocable como ministro de Defensa de Colombia

Las renuncias se dieron luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidiera la dimisión protocolaria de todo su gabinete

Por María Briceño

Iván Velásquez presenta su renuncia irrevocable como ministro de Defensa de Colombia
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, presentó este martes su renuncia irrevocable al cargo, convirtiéndose en el quinto ministro en salir del Ejecutivo en medio del ajuste ministerial del actual gobierno.

La renuncia se produjo a raíz de lo ocurrido tras el Consejo de Ministros que se realizó el martes 4 de febrero en el que se pudo percibir las diferencias de algunos miembros del gabinete con decisiones del mandatario, especialmente frente a los nombramientos de Laura Sarabia como canciller y de Armando Benedetti como jefe de despacho de la Presidencia.

La salida de Iván Velásquez se suma a la salida de otros ministros como Susana Muhamad, de la cartera de Ambiente, Gloria Inés Ramírez, de la de Trabajo, y Juan Fernando Cristo del Ministerio del interior.

Las renuncias se dieron luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidiera la dimisión protocolaria de todo su gabinete.

Desde su cuenta en la red social de X, el mandatario colombiano aseguró que solicitó “renuncia protocolaria a ministras, ministros y directores de departamentos administrativos”. “Habrá algunos cambios en el gabinete para lograr mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo”.

Petro también se pronunció en declaraciones a los medios sobre la crisis en su gabinete de ministros en la que quedaron en evidencia las profundas divisiones.

“Está todo listo, no hay de qué preocuparse. Vamos a quitar del gabinete a las personas que tengan intereses electorales”, dijo.

De acuerdo con el mandatario, no es sano que se combinen las aspiraciones electorales y al mismo tiempo la administración pública.

“Vamos a separar las aguas y la transmisión pública de Consejo de Ministros se seguirá haciendo porque el gobierno colombiano tiene derecho a saber cómo se administran sus bienes”, afirmó.

El primero en renunciar fue el ministro de Cultura, Juan David Correa, quien dimitió de su cargo momentos después de que se acabara el consejo de ministros.

El segundo en renunciar fue Jorge Rojas, director Administrativo de la Presidencia, quien manifestó enfáticamente su oposición a la designación de Benedetti en el equipo de trabajo en la Casa de Nariño.

A estas se suman las dimisiones de la de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, y la de la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, y la de Cristo en la cartera política del Gobierno.

Muhamand aseguró en su momento: “He presentado la carta de renuncia al señor presidente Gustavo Petro y es una decisión difícil”.

Y expresó que Petro tenía la carta de su renuncia en sus manos, por lo que solo queda que el mandatario organice todo el Consejo.

“Tendrá también muy pronto las renuncias del resto de ministros, pero evidentemente yo no tengo que condicionar la carta de renuncia porque yo ya expresé las motivaciones en el consejo de ministros y se mantienen. Y obviamente el presidente ha tomado una decisión”, añadió.

Por su parte, Gloria Ramírez expresó: “Le expreso al Señor presidente de la República, Gustavo Petro, mi gratitud por haberme permitido participar y construir a su lado y en colectivo una agenda política a favor de millones de trabajadores y trabajadoras, en la necesidad de cumplir con el mandato popular del Gobierno del Cambio”.

La ministra también aseguró que seguirá trabajando “por una Colombia más justa y cada día más democrática, entendiendo que la política debe transitar sin sectarismos, pero sin ambigüedades”.

En su carta de renuncia, la exministra expresa que deja su cargo para allanar nuevos caminos “que en el campo de lo popular puedan servir de apoyo a la consolidación de un proyecto político de unidad, donde las diferencias nos permitan crecer en democracia, sin olvidar nuestra esencia y salvaguardando la esperanza de millones de colombianos y colombianas”.

Lee también: Gustavo Petro: “Murió una verdadera liberal”

Noticia al Día con información de NTN24

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

¡Calor, hoy no estáis tan bravo!

¡Calor, hoy no estáis tan bravo!

Noticias Relacionadas

Internacionales

Fuertes lluvias en el centro de México provocan muerte de dos personas y un desaparecido

“El día de ayer enfrentamos lluvias catastróficas, sobre todo en la zona metropolitana que afectaron a toda la capital, la magnitud de este fenómeno fue brutal, en bien pocas horas tuvimos precipitaciones equivalentes al 25 % de lo que llueve en todo un año”, apuntó Kuri González en un video publicado en su cuenta de X
Internacionales

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Es capaz de transmitir mensajes a submarinos con armas nucleares bajo la superficie del océano utilizando un sistema de comunicación de muy baja frecuencia con antenas de cable doble
Internacionales

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Una Junta de Revisión de California negó este viernes la solicitud de libertad condicional a Lyle Menéndez, quien corre con…
Internacionales

Papa León XIV defiende los derechos de débiles frente a poderosos

El papa León XIV afirmó enérgicamente los derechos de los más débiles frente a las ambiciones de los poderosos durante…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025