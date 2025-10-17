Viernes 17 de octubre de 2025
Internacionales

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

Bolton, que se enfrenta a 18 cargos en su contra, fue fotografiado cuando entraba en la sede de la corte federal en Greenbelt, en el estado de Maryland.

Por Ernestina García

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de EEUU durante el primer gobierno (2017-2021) de Donald Trump, se entregó este viernes 17 de octubre a las autoridades después de que fuera acusado de mal manejo de material clasificado, informa Fox News.

Bolton, que se enfrenta a 18 cargos en su contra, fue fotografiado cuando entraba en la sede de la corte federal en Greenbelt, en el estado de Maryland.

Bolton, de 76 años, fue acusado por el Departamento de Justicia de mal manejo de material clasificado.

"Desde, aproximadamente, el 9 de abril de 2018 hasta, al menos, aproximadamente, el 22 de agosto de 2025, Bolton abusó de su cargo como asesor de Seguridad Nacional al compartir más de mil páginas de información sobre sus actividades cotidianas como asesor de Seguridad Nacional —incluida información relacionada con la defensa nacional clasificada, incluso, en el nivel máximo de secreto/información sensible confidencial— con dos personas no autorizadas", reza la acusación.

Los fiscales acusan al ex alto cargo de Seguridad Nacional de "guardar ilegalmente" documentos y notas relacionados con la defensa nacional en su casa, en Maryland.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, dijo que "no se tolerará el uso de la Justicia como arma, y este FBI no se detendrá ante nada para llevar ante la Justicia a cualquiera que amenace nuestra seguridad nacional".

Según informó Fox News, la causa se originó tras el allanamiento de su vivienda en el estado de Maryland, realizado por agentes del FBI el pasado 22 de agosto. En el operativo se incautaron teléfonos, computadoras, discos duros y documentos etiquetados bajo el título ‘Trump I-IV’, entre ellos una carpeta rotulada como ‘Declaraciones y reflexiones sobre los ataques aliados’.

De acuerdo con reportes, los investigadores sostienen que Bolton habría extraído y enviado archivos de seguridad nacional desde la Casa Blanca a familiares mediante un servidor privado. La pesquisa se enmarca en una investigación por ‘remoción y retención no autorizada de registros clasificados’ y ‘pérdida de información de defensa nacional’.

Enfrenta una posible pena de hasta 25 años de prisión.

Postura de Bolton


El propio Bolton afirmó a AP que se convirtió en un objetivo en los intentos de utilizar el Departamento de Justicia "para acusar a aquellos que considera que son sus enemigos con cargos que antes fueron rechazados o para distorsionar los hechos".

Mientras tanto, el abogado de Bolton, Abbe Lowell, declaró que los cargos están relacionados con los diarios personales del ex alto funcionario que compartió solo con su familia más cercana. "Bolton llevaba diarios, eso no es un delito", subrayó.

Noticia al Día/RT

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

Tigres ruge de nuevo ante Cardenales y asalta la punta en la LVBP

Tigres ruge de nuevo ante Cardenales y asalta la punta en la LVBP

Se cumplen más de 100 años de la magia Disney

Se cumplen más de 100 años de la magia Disney

Padre de la cantante colombiana Greeicy Rendón quedó detenido e imputado por secuestro y tortura

Padre de la cantante colombiana Greeicy Rendón quedó detenido e imputado por secuestro y tortura

Dodgers quedan a un paso de llegar a la Serie Mundial

Dodgers quedan a un paso de llegar a la Serie Mundial

Avenidas que estarán cerradas por trabajos de reasfaltado en San Francisco y Maracaibo este viernes 17-Oct

Avenidas que estarán cerradas por trabajos de reasfaltado en San Francisco y Maracaibo este viernes 17-Oct

Caribes sorprende a Magallanes en Valencia

Caribes sorprende a Magallanes en Valencia

Juandefer lanza su nuevo tema promocional

Juandefer lanza su nuevo tema promocional "ONCE"

Bravos derrota 6-2 a Leones en el estreno de ambos equipos en la LVBP

Bravos derrota 6-2 a Leones en el estreno de ambos equipos en la LVBP

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 17 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 17 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 17 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 17 de octubre

Regresa la DS fuera de las manos de Nintendo

Regresa la DS fuera de las manos de Nintendo

Ella no llegó con la lluvia (por Alejandro Vásquez Escalona)

Ella no llegó con la lluvia (por Alejandro Vásquez Escalona)

Mundial de 2026 superó el millón de entradas vendidas

Mundial de 2026 superó el millón de entradas vendidas

Alcaldía de Maracaibo rescatará el

Alcaldía de Maracaibo rescatará el "Callejón de los Pobres" utilizando elementos arquitectónicos de las antiguas casas de El Saladillo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ya fueron instaladas las imágenes oficiales de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano

Ya fueron instaladas las imágenes oficiales de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano

Pronostican lluvias dispersas en Zulia y otras zonas del país este viernes 17-Oct

Pronostican lluvias dispersas en Zulia y otras zonas del país este viernes 17-Oct

"Una vaina bien": Así suena lo nuevo de Silvestre Dangond y Sebastián Yatra

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 17 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 17 de octubre de 2025

Los chefs venezolanos que brillan en la gastronomía mundial

Los chefs venezolanos que brillan en la gastronomía mundial

Noticias Relacionadas

Internacionales

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

Bolton, que se enfrenta a 18 cargos en su contra, fue fotografiado cuando entraba en la sede de la corte federal en Greenbelt, en el estado de Maryland.
Internacionales

Los chefs venezolanos que brillan en la gastronomía mundial

Los platos cuentan una historias de migración, identidad y la versatilidad de la cocina criolla
Internacionales

John Bolton, exasesor de Trump, imputado por manejar documentos clasificados

El exasesor está acusado de ocho cargos por transmitir información de defensa nacional y diez por retenerla
Internacionales

Muere Ace Frehley, guitarrista fundador de KISS, a los 74 años

"Estamos completamente devastados y desconsolados", expresó la familia de Frehley en un comunicado citado por Rolling Stone.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025