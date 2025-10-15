Jorge "Tuto" Quiroga se posiciona como el referente del nuevo capítulo político en Bolivia

La inusual segunda vuelta presidencial en Bolivia, programada para el 19 de octubre, representa un hito en la historia reciente del país.

A menos de 15 días de las elecciones, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002), candidato de la Alianza Libre, se perfila como el favorito en las encuestas, con la posibilidad de iniciar un nuevo ciclo político que ponga fin al socialismo del siglo XXI en la nación andina.

Quiroga cuenta con una ventaja de entre siete y diez puntos sobre su contrincante, el senador Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Según la primera encuesta publicada por UNITEL a finales de septiembre, el exmandatario alcanzaría un 47% de intención de voto, frente al 39,3% de Paz, con un 3,5% de votos en blanco, 4,7% nulos y 5,5% indecisos. Si se consideran solo los votos válidos, la diferencia se amplía a diez puntos: 54,5% contra 45,5%.

Otro sondeo, realizado por la firma argentina CP Consultora de Opinión Pública y publicado el 8 de octubre, respalda esta tendencia, mostrando a Quiroga con un 44,4% frente al 36,2% de Paz, lo que, al proyectarse en votos válidos, le otorgaría una ventaja de 55,1% a 44,9%.

Estas cifras indican un notable ascenso de Quiroga en comparación con la primera vuelta, donde obtuvo el segundo lugar con el 26,94% de los votos, frente al inesperado 32,08% del binomio Paz.

