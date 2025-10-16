Jueves 16 de octubre de 2025
Internacionales

José Jerí aseguró que no renunciará a la presidencia interina de Perú

El presidente de transición de Perú, José Jerí, afirmó que no piensa renunciar al cargo que asumió el pasado viernes,…

Por María Briceño

José Jerí aseguró que no renunciará a la presidencia interina de Perú
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de transición de Perú, José Jerí, afirmó que no piensa renunciar al cargo que asumió el pasado viernes, tras la destitución de Dina Boluarte, en medio de la conmoción que ha generado en su país la muerte de un manifestante durante la multitudinaria protesta que se realizó este miércoles en Lima contra el Gobierno y el Congreso.

"No voy a renunciar", declaró Jerí este jueves en las afueras del Palacio de Gobierno de Lima, al que volvió a pie tras visitar de manera sorpresiva la sede del Congreso, junto con el primer ministro, Ernesto Álvarez.

En un pronunciamiento previo, tras terminar su visita al Palacio Legislativo, el gobernante dijo que su país afronta "épocas complicadas" y denunció que "un grupo minúsculo pretende imponer una agenda distinta a una expresión ciudadana de inconformidad".

El mandatario también reiteró que lamenta el fallecimiento de Eduardo Ruiz, de 32 años, durante la multitudinaria protesta en contra de las autoridades por la crisis de corrupción e inseguridad que afronta el país.

"Nos solidarizamos con su familia", agregó sin ofrecer en ese momento otras explicaciones sobre esta muerte, que ha causado gran impacto y críticas en la ciudadanía peruana.

Jerí también sostuvo que las multitudinarias protestas en Lima fueron "una expresión ciudadana legítima" que, según dijo, luego fue llevada hacia la violencia por "algunos sectores que tenían una agenda de generar caos, aprovechando una libre expresión ciudadana de inconformidad".

"En un estado de derecho se protegen las garantías de todos, de los manifestantes como de las fuerzas del orden", acotó antes de indicar que «producto de ello" se produjo "ese sensible fallecimiento que se da fuera del área donde se desarrollaba principalmente la movilización ciudadana".

Lee también: José Jerí es el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

Noticia al Día/Información de EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

José Jerí aseguró que no renunciará a la presidencia interina de Perú

José Jerí aseguró que no renunciará a la presidencia interina de Perú

Mundial de 2026 superó el millón de entradas vendidas

Mundial de 2026 superó el millón de entradas vendidas

Volvió a su plaza La India Isabel: Amor de Alonso de Ojeda quien murió sobre su tumba

Volvió a su plaza La India Isabel: Amor de Alonso de Ojeda quien murió sobre su tumba

Alcaldía de Maracaibo rescatará el

Alcaldía de Maracaibo rescatará el "Callejón de los Pobres" utilizando elementos arquitectónicos de las antiguas casas de El Saladillo

Este es el róster de Águilas para la primera semana de competencia en la LVBP

Este es el róster de Águilas para la primera semana de competencia en la LVBP

Russell Westbrook acordó con Kings de Sacramento

Russell Westbrook acordó con Kings de Sacramento

Una fallecida y una vivienda colapsada dejaron las precipitaciones en Caracas

Una fallecida y una vivienda colapsada dejaron las precipitaciones en Caracas

Omar Courtz deslumbró en el Palacio de Eventos de Maracaibo

Omar Courtz deslumbró en el Palacio de Eventos de Maracaibo

Se busca a Trixie: Se extravió en La Vanega

Se busca a Trixie: Se extravió en La Vanega

Mercedes confirma a Russell y Antonelli como dupla para la temporada 2026 de Fórmula 1

Mercedes confirma a Russell y Antonelli como dupla para la temporada 2026 de Fórmula 1

Servicio público: Robert Van Rysseghem necesita una mano amiga

Servicio público: Robert Van Rysseghem necesita una mano amiga

Frenkie de Jong renovó su contrato con Barcelona hasta 2029

Frenkie de Jong renovó su contrato con Barcelona hasta 2029

Fiesta de cumpleaños de Vinícius termina en proceso judicial por

Fiesta de cumpleaños de Vinícius termina en proceso judicial por "perturbar" a sus vecinos

Cada 16 de octubre, se celebra el Día Mundial del Pan

Cada 16 de octubre, se celebra el Día Mundial del Pan

Águilas del Zulia anunció la incorporación de Alí Castillo y Pedro Rodríguez

Águilas del Zulia anunció la incorporación de Alí Castillo y Pedro Rodríguez

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Nueva especie de pez se suma a la fauna marina de Venezuela

Nueva especie de pez se suma a la fauna marina de Venezuela

Michael Schumacher mostraría señales de recuperación, según periodista francés

Michael Schumacher mostraría señales de recuperación, según periodista francés

¡Es Oficial! La escultura más grande de José Gregorio Hernández, tendrá su hogar en Guacara

¡Es Oficial! La escultura más grande de José Gregorio Hernández, tendrá su hogar en Guacara

¡Todo Listo! Águilas del Zulia debuta en la temporada ante Tiburones en

¡Todo Listo! Águilas del Zulia debuta en la temporada ante Tiburones en "El Nido"

Aquí se hará la misa de canonización: Iglesia Virgen de Rosario, patrona de Insnotú

Aquí se hará la misa de canonización: Iglesia Virgen de Rosario, patrona de Insnotú

Noticias Relacionadas

Tecnología

Microsoft integra su asistente de IA ‘Copilot’ en Windows 11, con el que se puede hablar

Esta IA tiene además la capacidad de dar consejos para mejorar proyectos creativos o currículums y dar recomendaciones a los jugadores que prueban un nuevo videojuego
Internacionales

Más de 21 mil migrantes desistieron de pasar a EEUU y volvieron a Suramérica: 99 % de ellos son venezolanos

Las cifras las dio a conocer la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Al Dia

Eran de Trinidad y Tobago dos de los ocupantes de la lancha que pulverizó EEUU tras bombardeo en el Caribe

Una de estas personas, según denuncian sus familiares, es Chad Joseph, de 26 años, pescador, habitante de la aldea Las Cuevas.
Al Dia

Asesinaron al jefe del Estado Mayor hutí

De acuerdo con el diario The Israel Times, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían intentado dar de baja a Al Ghamari en dos ocasiones.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025