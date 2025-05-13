Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

José Mujica: El presidente que vivió en una casa de campo por más de 35 años

Nunca tuvo hijos

Por María Briceño

José Mujica: El presidente que vivió en una casa de campo por más de 35 años
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

José ‘Pepe’ Mujica, expresidente de Uruguay, falleció este martes 13 de mayo de 2025 en su amada y entrañable chacra, una finca ubicada en las afueras de Montevideo, donde vivió por décadas junto a su esposa Lucía Topolansk.

Conocido por haber sido un hombre liviano de equipaje, Mujica nunca abandonó su casa, rodeada de animales domésticos, sembríos, flores y espacios verdes.

Durante su presidencia (2010-2015), Mujica vivió en su chacra de las afueras de Montevideo, condujo un viejo Volkswagen escarabajo modelo 1987 y rechazó mudarse a la residencia presidencial de Suárez y Reyes.

Foto: agencia
Foto: agencia

El exmandatario además donaba el 90 por ciento de su salario a organizaciones benéficas. No era una pose ni una campaña de imagen: era él, el mismo que había pasado más de una década en prisión bajo condiciones inhumanas durante la dictadura y que nunca abandonó sus ideas, pero tampoco su humanidad.

Su estilo de vida modesto se convirtió en un fenómeno viral, con titulares que lo bautizaron como “el presidente más pobre del mundo”. Pero lo cierto es que Mujica fue, probablemente, uno de los presidentes más ricos en principios.

Foto: agencia

“No soy pobre. Pobres son los que necesitan mucho para vivir”, dijo alguna vez. Esa frase, como muchas otras de su autoría, se viralizó en redes sociales, en memes, en tatuajes, en afiches y hasta en camisetas.

Lee también: América Latina despide al exmandatario uruguayo José ‘Pepe’ Mujica: "Te vamos a extrañar"

Mujica se había comprado esa propiedad en la zona Rincón del Cerro, hace poco más de 35 años. Era uno más de los terrenos de una zona rural con grandes espacios verdes.

Tenía un galpón lleno de herramientas, con artículos vetustos y llenos de polvo porque el piso era de tierra.

En ese galpón, de grandes puertas de lata, guardaba su Volkswagen modelo Beetle 1987.

Foto: agencia

En el interior de su casa tenía un estrecho espacio lleno de libros, con recuerdos del ‘Che’ Guevara, de Fidel Castro. Ahí cada artículo tenía una historia, se lo sabía por completo.

La casa tenía una pequeña cocina con trastes también vetustos, una habitación donde colgaba la bicicleta que usaba cuando era joven. También tenía un baño.

Foto: agencia

Rodeado de la naturaleza

Su finca estaba rodeada de animales, gallinas, perros, viento fresco. Tenía sembríos de maíz para sus gallinas, pero también le preparaba sus propios alimentos .

Sembraba plantas ornamentales, otras comestibles y tenía un apiario.

Para los políticos o la prensa internacional su forma de vivir era atípica.

"Yo no tengo la culpa de que se enloquezcan y se hagan una vida complicada… La intimidad de la familia se cobija mucho mejor cuando tú eres sobrio", decía hace poco más de 10 años en una entrevista con RT, en un video compartido por la Presidencia de Uruguay.

Foto: agencia

La razón por la cual el expresidente José Mujica no tuvo hijos y su relación con Lucía Topolansky

Mujica estuvo acompañado de su pareja, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, con quien no tuvo hijos.

El referente de la izquierda había sido consultado sobre si se arrepentía de no haber tenido descendencia en una entrevista con la cadena de noticias AFP en 2014, cuando todavía era presidente.

"Sí, lamento. Me dediqué a cambiar el mundo y se me fue el tiempo", dijo cuando todavía era presidente.

Con Topolansky llevaban 16 años de casados, pero empezaron a salir poco antes de que él cayera preso por segunda vez en 1972.

Lee también: Murió José Mujica, el expresidente uruguayo que sorprendió al mundo con su austeridad


Noticia al Día con información de Agencia

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Aumentarán las temperaturas en Venezuela desde este 20-Ago por la DECLINACIÓN SOLAR

Aumentarán las temperaturas en Venezuela desde este 20-Ago por la DECLINACIÓN SOLAR

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

El huracán Erin

El huracán Erin "no tuvo un impacto mayor" en Puerto Rico: Informó la gobernadora

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

¿Chiste regional o peligro en la vía?: El video del motorizado que transporta un colchón y a una mujer sentada encima sosteniéndolo en la C-1

¿Chiste regional o peligro en la vía?: El video del motorizado que transporta un colchón y a una mujer sentada encima sosteniéndolo en la C-1

Comienza la histórica reunión de Putin y Trump en Alaska

Comienza la histórica reunión de Putin y Trump en Alaska

Noticias Relacionadas

Sucesos

Murió hombre que iba en su "bicitaxi" con dos pasajeros y fue arrollado por una camioneta en San Francisco

Informes preliminares de este suceso indican que el chofer responsable del arrollamiento huyó a toda velocidad. Las víctimas fueron socorridas por funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo y llevadas hasta el hospital General del Sur, donde el dueño de la "bicitaxi" expiró.
Al Dia

El restaurante que navega por el Lago

Maracaibo.– El Lago de Maracaibo, orgullo natural de Venezuela, ahora ofrece una experiencia única que combina turismo y gastronomía: un…
Al Dia

Yury Beja será la primera mujer con discapacidad visual en el Maratón Internacional de Medellín

La criolla será la primera mujer venezolana en participar en el maratón internacional de Medellín
Al Dia

Patria asigna otro bono de 15 mil bolívares

El beneficio va dirigido al personal jubilado de la administración pública


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025