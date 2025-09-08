Lunes 08 de septiembre de 2025
Joven zuliana gana desafío TP21 de tecnología entre mil estudiantes en Chile

Laura destacó en este prestigioso evento organizado por INACAP

Por María Briceño

Foto: RRSS/Crónica de Chile
La joven zuliana Laura Chiquinquirá González Gámez, de 17 años y estudiante del cuarto medio en el Colegio San Damián de Molokai, en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana de Santiago, alcanzó un logro histórico para su colegio y la comunidad migrante en Chile, al alzarse con el triunfo de campeona nacional del Desafío TP21 en Telecomunicaciones.

Laura destacó en este prestigioso evento organizado por INACAP y que reunió a más de mil estudiantes de distintas especialidades técnicas a lo largo del país.

González migró a Chile en 2018 y desde entonces destaca como una estudiante brillante. Hoy mantiene un promedio de 7.0. Su talento y dedicación la llevaron no solo a obtener el primer lugar nacional, sino también a ser reconocida como la mejor competidora femenina del certamen.

El Desafío contempló tres fases: examen teórico, resolución de un caso práctico y presentación de un proyecto que debía integrar componentes técnicos y económicos. En cada etapa, Laura destacó por su capacidad de análisis, investigación y propuesta de soluciones innovadoras.

”Considero que mi propuesta responde a una problemática real desde la perspectiva de cómo las empresas deben adaptarse a las necesidades actuales de sus clientes”, afirmó tras su triunfo.

En 2024 fue presidenta del CC.EE., impulsando junto con sus compañeros el proyecto “Renovando mi Entorno”, financiado por Bloomberg Philanthropies, que permitió crear espacios verdes y un taller de brigada ecológica en su colegio. Asimismo, ha representado a su comunidad en instancias de debate escolar, logrando primer lugar en el Debate Fundacional de Belén Educa y llegando a semifinales en el interescolar Inacap.

Laura asegura que cada logro es un mensaje contra los prejuicios: “Con mis triunfos no solo consigo éxito personal, sino que muestro la verdadera cara de los venezolanos: esfuerzo, talento y capacidad para aportar a la sociedad que nos acoge".

Noticia al Día

