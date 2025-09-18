Jueves 18 de septiembre de 2025
Al Dia

Juez del Supremo pide investigar a Bolsonaro por la gestión de la covid-19

La decisión fue tomada por el magistrado Flávio Dino, quien ha pedido la reapertura de varios aspectos de un caso que había sido archivado por la Fiscalía General a mediados de 2022, cuando Bolsonaro aún estaba en el poder

Por Andrea Guerrero

Juez del Supremo pide investigar a Bolsonaro por la gestión de la covid-19
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un juez de la Corte Suprema de Brasil determinó este jueves que se investiguen supuestas irregularidades en las que incurrió el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), ya condenado por golpismo, durante la pandemia de la covid-19, que dejó en el país más de 700.000 muertes.

La decisión fue tomada por el magistrado Flávio Dino, quien ha pedido la reapertura de varios aspectos de un caso que había sido archivado por la Fiscalía General a mediados de 2022, cuando Bolsonaro aún estaba en el poder.

En su momento, el entonces fiscal general Augusto Aras, un hombre fiel al bolsonarismo, rechazó el contenido de un informe elaborado por una comisión especial del Senado, que investigó la gestión del Gobierno frente a la pandemia y detectó numerosas irregularidades.

El informe parlamentario, de hecho, acusó a Bolsonaro de nueve delitos: crímenes contra la humanidad, infracción sanitaria, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo.

Dino llegó al Supremo en febrero del año pasado, sugerido por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con quien se desempeñaba como ministro de Justicia desde enero de 2023.

Durante la pandemia, era gobernador del estado de Maranhão, y fue en esos tiempos un muy duro crítico del negacionismo del Gobierno de Bolsonaro frente a la crisis sanitaria.

En el documento en que ordenó reabrir el caso, sostuvo que "la investigación parlamentaria señaló indicios de crímenes contra la administración pública, sobre todo con contratos, fraudes con licitaciones, sobreprecios, desvío de recursos públicos, firma de contratos con empresas de fachada", entre muchos otros.

Algunas de esas situaciones se refieren a la compra de medicinas supuestamente efectivas contra la covid, pero que luego resultaron ineficaces y que aún así fueron adquiridas por el Gobierno y distribuidas en la red de salud pública, como la cloroquina.

El informe llegó a presentar acusaciones contra Bolsonaro y otras 77 personas por diversos delitos asociados a la pandemia, y en su momento fue completamente descalificado por el líder de la extrema derecha, que lo denominó como "documento político" elaborado por una comisión controlada por la oposición a su Gobierno.

La decisión de Dino, que ha dado un plazo de 60 días para que la Policía Federal investigue el asunto, ha sido anunciada una semana después de que la Primera Sala del Supremo, de la cual el magistrado forma parte, condenó a Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por una conspiración golpista urdida después de que Lula lo derrotó en las urnas, en las elecciones de octubre de 2022.

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Ruta “Santo Trujillano Dr. José Gregorio Hernández”, un viaje al corazón de la fe y la humildad

Ruta “Santo Trujillano Dr. José Gregorio Hernández”, un viaje al corazón de la fe y la humildad

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Momentos de Liliana con su padre

Momentos de Liliana con su padre "El Puma": Recuerdos que calientan el corazón

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

"Es el presidente, no el emperador del mundo": el aguijonazo de Lula a Trump

Persiste la lluvia en Maracaibo

Persiste la lluvia en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Sucesos

Venezolano mató a su expareja y después se suicidó en un autolavado de la College Station en Texas, EEUU

Dos personas fueron halladas muertas con heridas de bala la mañana del martes en un lavadero de autos en College Station, Texas, (EE.UU) en lo que la policía afirma fue un homicidio-suicidio que involucró a una pareja separada.
Al Dia

Cinco municipios del Zulia azotados por tormenta eléctrica con fuertes lluvias de cinco horas

Antes del amanecer se habían acumulado 12 litros de agua x metro² en el pluviómetro de Los Haticos.
Al Dia

Ronald Acuña Jr. alcanzó los 900 imparables en las Grandes Ligas

El criollo llegó a los 902 indiscutibles en la noche de este miércoles
Al Dia

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Maracaibo tierra de milagros, lugar donde la fe y gracia de Dios se desborda

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025