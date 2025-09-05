Juez volvió a parar suspensión del TPS: venezolanos brincan de emoción

Este viernes, 5 de septiembre, un juez federal de distrito anuló la orden del presidente Donald Trump, de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS), de 2021 y 2023. La orden aplica para todos los venezolanos beneficiarios del TPS para que tengan vigencia al menos hasta octubre de 2026.

La decisión también aplica para los beneficiarios haitianos: en total son más de 1 millón de beneficiarios.

Con esta orden queda anulado el vacatur de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que cancelaba la protección, según se lee en la decisión del juez de distrito de San Francisco, Edward Chen.

"Por 35 años el estatuto de TPS ha sido aplicado fielmente por Administraciones presidenciales de ambos partidos […] con la consulta y participación del Departamento de Estado y de otras agencias, en procesos que implican análisis y revisiones cuidadosas", escribió Chen en su fallo.

Noticia al Día/Información de Telemundo